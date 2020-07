Jorge Javier Vázquez da la clave a los tronistas para no convertirse en “materiales recambiables”

De Mujeres y hombres y viceversa y Gran Hermano sale mucha gente con ganas de televisión que hace todo lo posible para tener su minuto de gloria en pantalla. Al final, todos aspiran a convertirse en colaboradores de Sálvame o concursantes de Supervivientes. Algunos lo consiguen, pero no todos logran mantenerse con el tiempo.

Sobre esto reflexiona esta semana Jorge Javier Vázquez en su blog de Lecturas. Y es que el presentador ha querido poner como ejemplo a Rafa Mora, que empezó como tronista en Mujeres y hombres y viceversa y en septiembre irá a la universidad para estudiar Periodismo y convertirse en un valor seguro en Sálvame.

"Lo conocimos siendo una bestia parda en MYHYV y con los años ha evolucionado de una manera espectacular", afirma Vázquez. "Me gusta encontrarme en la tele a gente como él. Gente que llega al medio deslumbrado por el oropel y cuando se pone a trabajar se da cuenta de lo duro que es no ya meter cabeza, sino perdurar".

"Sientes una especie de orgullo de padre cuando lo ves tomarse tan en serio su trabajo, cuando adviertes que se va a casa muy afectado porque cree que no ha tenido una buena tarde. Muy tonto no deben ser cuando se ha dado cuenta de que tiene que ponerse las pilas estudiando si no quieren convertirse en materiales recambiables", termina diciendo el presentador.

Sin duda, un buen consejo para todos los que aspiran a hacerse un hueco en cualquier porgrama de Telecinco.