Dirty Dancing: ¿Tendrá secuela 30 años después?

La mítica película de baile, dirigida por Emile Ardolino en 1987, que trata sobre un amor de verano al ritmo de (I’ve Had) The Time Of My Life) podría tener secuela. Aquella canción inconfundible de Frank Previte, John DeNicola y Donald Markowitz que ganó un Oscar y un Globo de Oro volverá a sonar con fuerza si finalmente llega a ponerse en marcha este nuevo filme.

Según informa Deadline, Jennifer Grey, actriz que fue nominada a un Globo de Oro por esta película, está trabajando con la compañía Lionsgate para darle forma. Así lo cuenta la protagonista de la noticia al medio, aunque todavía no tiene título ni se sabe nada de la trama.

Este clásico consiguió, por primera vez en la historia del cine, vender un millón de copias físicas y 218 millones de dólares en taquilla internacional. No fue tan exitosa la segunda parte lanzada en 2004 Dirty Dancing: Havana Nights con el elenco de Romola Garai, Diego Luna, Mika Boorem y John Slattery que solo recaudó 28 millones de dólares en todo el mundo. Veremos si funciona mejor esta secuela escrita por Mikki Daughtry y Tobias Iaconis, su último trabajo: A dos metros de ti.

Jennifer Grey ha protagonizado recientemente la comedia de Amazon Red Oaks producida por Steven Soderbergh y David Gordon Green. También podemos verla en Los Conner, Anatomía de Grey o la serie John From Cincinnati de HBO. Tristemente, no podremos volver a disfrutar de Patrick Swayne haciendo de Johnny Castle ya que falleció en 2009 por un cáncer de páncreas.