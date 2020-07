Calamaro incendia Twitter con su opinión: "Queen es el grupo más inflado de la historia"

Acaban de cumplirse 35 años de uno de los eventos musicales más importantes de la historia. El Live Aid reunió sobe el mismo escenario a un montón de artistas y grupos con una causa benéfica, y nunca está de más recordar un evento tan emocionante. En medio de las celebraciones, hay una opinión de una rtista que ha levantado todo tipo de ampollas y un debate virulento en las redes sociales.

El argentido Andrés Calamaro usó su cuenta personal de Twitter para expresar su opinión sobre este concierto icónico: "Live Aid... seguimos pagando por esos veinte minutos buenos de Queen", escribió, para continuar con la frase que le puso en contra de todos los fans de la banda liderada por Freddie Mercury: "Queen es el grupo más inflado de la historia".



Después de recibir críticas por parte de muchos tuiteros, Calamaro quiso suavizar sus palabras, considerando a la banda como una de las cien mejores de la historia de Inglaterra, y citó una lista de ellas, entre las que seencuentran The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who o The Beatles.

Queen es el grupo mas inflado de la historia ... https://t.co/oJ9TrRoEoi — ... (@bradpittbull666) July 13, 2020

A partir de ese momento, como era de esperar, se empezó a crear en la red social una larga conversación entre los fans y los detractores de Queen y de las otras bandas, argumentando las razones por las que debía ser o no una banda a tener en cuenta. Para defenderse, Calamaro esgrime algunos motivos, como "Queen no grabó London Calling" o "A mi me gusta Queen pero desconfío del público de Queen".

Queen tiene tratamiento Disney, lo que hicieron está muy amplificado por la industria y el negocio de la música. Inflado, si prefieren el término. No son mas relevantes que Van Morrison o Leonard Cohen. — ... (@bradpittbull666) July 14, 2020

Queen es grande, pero al público de Queen no le gusta el rock ... ni la música en general. — ... (@bradpittbull666) July 14, 2020

En medio de esta gran conversación, también hay espacio para hablar de otras bandas y artistas que, en opinión del cantante argentino, están sobrevalorados. Es lo que pasa con Red Hot Chili Peppers, de los que, a pesar de carle bien dicen que "son una banda horrible" o de Pink Floyd, a los que también considera "un poco inflados, pero tuvieron a Sid Barret y a David Gilmour".

Obvio que QUEEN son mucho mas importantes, talentosos y trascendentes que yo, que soy un peón en la estancia del rock, un marginal cantando en un idioma que no es el inglés ... Es una opinión profesional, nada mas — ... (@bradpittbull666) July 14, 2020

Los hilos y las conversaciones creadas a lo largo de este tema no cesan, y la red social se ha llenado de opiniones apra todos los gustos. Calamaro ha explicado su postura y se ha defendido replicando: "Es una opinión profesional, nada más". Para no seguir con la polémica, también incluyó en un tuit: "Queen son mucho mas importantes, talentosos y trascendentes que yo, que soy un peón en la estancia del rock, un marginal cantando en un idioma que no es el inglés...".