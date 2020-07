Jorge Fernández habla sobre su enfermedad: “Me negué a aceptar esta mierda”

Jorge Fernández lleva casi tres lustros en televisión. El presentador alicantino es uno de los rostros más conocidos de Antena 3 gracias al programa La ruleta de la suerte, que se emite todos los días a mediodía en la cadena de Atresmedia.

Jorge, que siempre se ha mostrado positivo en sus redes sociales, durante el último año ha compartido los problemas de salud que ha tenido, confesando que ha perdido hasta nueve kilos debido a ellos.

Ahora, Fernández ha querido hablar sin tapujos sobre cómo ha vivido estos meses y lo mucho que le costó aceptar que estaba enfermo. Lo ha hecho a través de un post en Instagram, acompañado de una imagen donde aparece frente al espejo sonriendo.

“Reflexiones sobre la salud integral mientras escribo y recopilo información para un post sobre la acumulación a lo largo de nuestros años de metales pesados ( mercurio,plomo, arsénico,aluminio...) en nuestro organismo, y las consecuencias que nos pueden acarrear”, empieza escribiendo Jorge.

El presentador continúa diciendo que muchas personas se han puesto en contacto con él tras que contase su situación. Jorge sentía cansancio todo el rato y no encontraba razón aparente: “El problema es que la mayoría de gente se queda ‘jodida’ para siempre con ese mal diagnóstico y con toda su sintomatología. Yo me negué a aceptar esta mierda. Ningún médico os puede mandar a casa diciéndoos que tenéis fatiga crónica. Tenéis que buscar el por qué.”

Jorge explica en el post que, ante el diagnóstico de varios médicos, continuó buscando en otros profesionales: “Yo lo encontré porque no me di por vencido, no me rendí. Y un año después he terminado mis quelaciones intravenosas. Esto es, me han sacado el mercurio que poco a poco fui acumulando”.

El modelo continúa explicando que el mercurio se le había acumulado durante años en el cuerpo debido principalmente a dos razones: ·Aire que respiramos ( difícilmente podemos hacer algo aquí) y mediante la ingesta de alimentos ( lo peor son los pescados grandes como atún, emperador, caballa, pez espada...)”.

Para terminar, Jorge asegura que escribirá un post con todo lo que ha aprendido durante todos estos años para compartirlo con todas aquellas personas que puedan tener dudas al respecto: “Cada vez empezaremos a escuchar más que nuestros males vienen porque estamos contaminados por metales pesados. Y nosotros ni si quiera nos lo imaginamos”.

Sin duda, siempre hay que buscar una segunda opinión en temas de salud, sobre todo cuando el profesional no lo tiene claro.