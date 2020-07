Angy selecciona las 7 canciones de la semana

La actriz y cantante Angy Fernández es la encargada de seleccionar esta semana sus canciones preferidas para los siete próximos días, mientras hacemos un recorrido por su potente trayectoria.

LAS RECOMENDACIONES DE ANGY

Because, de The Beatles. "El disco azul de los Beatles lo escucho para entrar en ese estado de paz y nirvana. O al menos , lo intento. Y esa canción me parece un viajazo." Angy nació en Palma a comienzos de los noventa, cuatro años antes de la primera emisión de una de sus series favoritas, Friends.

Earth song, de Michael Jackson. "La canción de la tierra. Cuidémosla. Poco más que decir. Michael Jackson FOREVER." Angy fue finalista de la primera edición española de Factor X, donde quedó en un segundo puesto con el que logró que muchos ojos y sobre todo oídos se fijaran en ella.

Dumb, de Nirvana. "Kurt siempre en nuestros corazones. Esas letras... esa voz... esa tristeza... " Es una de las protagonistas de la obra de teatro La Llamada, donde interpreta a Susana Romero (¿se arrancará con Roko en los ensayos con el No More Tears (enough is enough)?), y sobre las tablas también la hemos visto en Hombres que escriben en habitaciones pequeñas, Te elegiría otra vez, junto a María Barranco en La comedia de las mentiras, 40, El Musical o en Hoy no me puedo levantar.

Californication, de Red Hot Chili Peppers. "Aparte de haber conocido a uno de mis grupos favoritos , de que sus canciones han sido mi banda sonora en Los Ángeles, en toda California... es una de las canciones más bonitas y el disco en sí me flipa. Tengo esa palabra tatuada con letra de Anthony Kiedis". Fue Paula Blasco en Física o Química, y en el Zurbarán le pasó de todo, desde el duelo por la pérdida de su hermano Isaac hasta ser madre primeriza con el mismísimo Gorka. Fue la voz del tema de cabecera de la exitosa serie en la sexta temporada y cantó varios temas a lo largo de sus más de setenta capítulos.

These days, de Foo Fighters. "Uno de los temas de los Foo que más buen rollo me dan." Antes de ser la ganadora de la primera edición de Tu Cara Me Suena, habíamos podido verla en el programa Veo, Veo, de Teresa Rabal, donde cantó Aquarius en una gala. En televisión además la hemos visto como colaboradora del programa de Carlos Sobera emitido en Antena 3, Avanti; en la serie Los Protegidos, donde era Estrella, una chica con súper poderes; como colaboradora en el programa de Cuatro Todo va bien; en Zapeando; en Splash: Famosos al agua; como jurado en Pequeños Gigantes; en Amar es para siempre; concursando junto a su hermana Irene en Levántate All Stars; presentando Youtubers junto a Broncano y Castelo; y en las ondas en el programa Algo pasa con Angy. También forma parte del elenco de la serie de Playz Bajo la red.

Jesus of Suburbia, de Green Day. "Es el SAFAERA de mi generación. De uno de los mejores discos de la historia. Escuchar en directo esa pieza musical es un gusto y una locura." En la gran pantalla ha formado parte de películas como Ali o Torrente 5. También era una de las chicas del campamento de la peli La Llamada.

Flawless, de Beyoncé. "Me hace sentirme empowerada. El mensaje y el rollazo de la canción. Amo a Beyoncé con todas mis fuerzas". Publicó su primer álbum en febrero de 2008, cuyo primer single fue Sola en el silencio, al que siguió en 2013 Drama Queen. Y no olvidemos que Angy tiene en su repertorio un tema que podría haber sido complementario al Resistiré, Quiero que me dejes salir.

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Popular, de Nada Surf. La adolescencia de muchos podría resumirse dándole al play y escuchando esta canción.

Happy idiot, de TV On the Radio. Otro flashback merecedor de subir el volumen a tope. Y de paso, recomendar otro de sus temazos, DLZ, que formó parte de la BSO de la serie Breaking Bad.

Sabotage, de Beastie Boys. Un temazo que sigue siendo imbatible.

Papercut, de Linkin Park. Siempre es buen momento para recordar a Chester Bennington.

Figure it out, de Royal Blood. Muchos la conoceréis por ser la canción de un anuncio de Nissan. Otros la habréis escuchado con los cascos por la calle y os habrá parecido una gozada estos tres minutos.

Rock your body, de Justin Timberlake. El Justified que publicó en 2002 es uno de los mejores debuts en solitario de esa década.

Say It Ain't So, de Weezer. La semana pasada estaba de cumpleaños Scott Shriner, bajista de Weezer. Buena ocasión para recordar esta maravilla.