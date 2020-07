Kelly Rowland confiesa que se sintió eclipsada por Beyoncé toda una década

Kelly Rowland vivió comparaciones constantes durante sus años en Destiny’s Child, donde formaba grupo con Beyoncé y Michelle Williams. Ahora, la cantante es coach en La Voz Australia y así le contaba su experiencia a Chris Sebastian, concursante del programa de esta edición. Chris reconoció que se sentía eclipsado por su hermano mayor a lo que la artista contestó: “Conozco ese sentimiento.¿Sabes lo que es estar en un mismo grupo con Beyoncé?”.

“Simplemente, me torturaba en mi cabeza. Era como, no puedo usar este vestido porque van a decir que es como B. O, no puedo tener una canción como esa porque suena demasiado a B. De cualquier modo, sabía que siempre me iban a comparar” continuó la artista.

The Showdowns: Chris Sebastian 'Attention' The Voice Australia 2020 / La Voz / Youtube

“Mentiría si dijera ‘no, nunca me molestó’. Hubo una década entera, si estoy siendo completamente honesta, una década en la que era como el elefante en la habitación. Era lo que constantemente estaba sobre mi hombro”, fueron sus duras declaraciones.

Pero Kelly Rowland, dejando a un lado las comparaciones, ha sabido triunfar como solista después de esos años. Algunos de sus proyectos son: Simply Deep (2002), Ms. Kelly (2007), su colaboración con David Guetta en When Love Takes Over (2009), Here I Am (2011) y Talk a Good Game (2013). Su último single COFFEE se lanzó en abril y alcanza 5.612.101 de visualizaciones en Youtube.