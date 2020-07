El anuncio de El Rubius que le va a hacer ganar mucho dinero

Facebook, Youtube y Twitch. Esas eran las principales ofertas que El Rubius tenía de las más importantes plataformas de streaming para continuar ofreciendo sus directos. El youtuber había emplazado a todo el mundo a un importante anuncio que haría este 15 de julio y al final su decisión ha sido renovar con Twitch.

En un directo que ha podido ser seguido en diferentes redes sociales, Rubén, verdadero nombre que se oculta detrás de su popular alias, ha sido capaz de reunir a casi 150.000 espectadores de manera simultánea que han conocido de sus propios labios su decisión:

"Buenas tardes damas y caballeros. Lo primero he de agradecer que se congreguen en un día tan señalado para mí. Me complace, a la par que me llena de orgullo y satisfacción, presentar ante todos ustedes la decisión final que he tomado a la hora de elegir una plataforma de streaming. Ante todo quiero decirles que desde que comencé mi andadura como creador de contenidos allá por el año 2001 mi intención y objetivo de carácter personal ha sido siempre producir sonrisas y alegría en los corazones de la gente". Así comenzaba un discurso que aburría a un público preparado para la ocasión conforme a memes y carteles que le mostraban.

Una vez que se deshizo de las papeletas donde tenía escrito su discurso, llegó un anuncio más informal: "Los últimos años en Twitch han sido una locura. Hemos creado una comunidad increíble, hemos vivido miles de cosas y he vuelto a sentir lo que sentía cuando creaba vídeos por primera vez. Pero, chicos, a veces la vida te da oportunidades que no puedes rechazar. No voy a mentir: en estos últimos meses me han llegado un montón de ofertas para mudarme de plataforma de streaming. Mis abogados han estado trabajando duramente para conseguirme el mejor trato posible, y aquí está por fin mi decisión final. Chicos, me voy a ir a... ¿cómo me voy a ir? Si esta es mi casa... Me quedo en casa. Papi se queda".

Ver esta publicación en Instagram La Decisión Final Una publicación compartida de el rubius WTF (@elrubiuswtf) el 15 Jul, 2020 a las 12:43 PDT

La decisión de El Rubius de quedarse en Twitch no es una cosa superficial. Las cifras de ingresos para ambas partes son mareantes. La plataforma de streaming para gamers está generando ingresos gracias a los anuncios y patrocinios y gracias a las donaciones y suscripciones de los usuarios.

Los ingresos que recibe un streamer dependen, claro está, de su número de suscriptores y también del número de espectadores conectados en directo. Uno de los más populares de Estados Unidos, Jeremy Wang, dio cifras hace un tiempo de lo que se podía ingresar: unos 2000-2500 dólares en donaciones, unos 3500-4000 dólares en anuncios y entre 1000-10000 dólares por los patrocinios de marcas o juegos.

Pero la verdadera catarata de dinero llega de los suscriptores en los que el streamer se puede llegar a quedar un 70% de la cuota mensual. Si por ejemplo se tienen 5.000 suscriptores, se ingresaría mensualmente unos 20.000 dólares aproximadamente.

Dan ganas de hacerle la competencia a El Rubius, ¿no?