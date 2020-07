Apple ficha a Justin Timberlake y a un actor de ‘Perdidos’ para su catálogo de contenidos

El gigante tecnológico Apple sigue con su estrategia de producción de contenidos exclusivos para ampliar su catálogo en streaming. Su objetivo es alcanzar a Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Hulu, irrumpiendo en una encarnizada lucha por el liderazgo del entretenimiento domiciliario.

Para ello la compañía ha fichado a algunos pesos pesados del cine y la televisión, cuyas películas se sumarán al catálogo de Apple TV. Por ejemplo: Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, cuya Killers of the Flower Moon estará parcialmente financiada por la tecnológica junto a Paramount y se estrenará en streaming poco después de su paso por los cines, o la serie de Will Smith Emancipation, sobre el abolicionismo de la esclavitud en Estados Unidos, que irá directamente a la plataforma de pago.

Otro de los que han firmado por la compañía es el cantante y actor Justin Timberlake, quien será el protagonista de la película Palmer. La cinta estará dirigida por el oscarizado Fisher Stevens, expareja de Michelle Pfeiffer, quien ha trabajado con leyendas como Al Pacino, Alan Arkin y Christopher Walken en Tipos legales; ha dirigido el documental Before The Flood, donde colaboraron DiCaprio y el expresidente de EEUU Barack Obama; ha ganado un Óscar por producir The Cove, y ha trabajado como actor en la serie Perdidos, donde encarnó a George Minkowski. Un interesante currículum que podría insuflar vida a este drama centrado en la reconversión de un hombre atormentado.

Palmer se centrará en la figura de Eddie Palmer, un exitoso exjugador de fútbol americano que pasa por prisión y que, al acabar su condena, trata de reinsertarse en la sociedad y recuperar el tiempo perdido junto su hijo abandonado, de cuya existencia ni siquiera había oído hablar hasta abandonar el calabozo.

Juno Temple (Maléfica), June Squibb (Girls) y Alisha Wainright (Educar a un superhéroe) también participarán en la película junto al joven actor debutante Ryder Allen.