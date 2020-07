La triste despedida de Enrique Pastor de ‘La que se avecina’ (con recuerdo a ‘Aquí no hay quien viva’)

Mediaset aún no tiene claro si seguir o no con 'La que se avecina' tras su duodécima temporada y por ello tanto sus creadores como los actores están en un sin vivir.

Muchos de ellos se han despedido de las últimas grabaciones con la ilusión de una renovación de la serie, mientras que otros ven el futuro más negro y se lamentan por no continuar en ella.

Es el caso de José Luis Gil, el intérprete que da vida a Enrique Pastor y que ha publicado en su Instagram una foto que le hizo Miren Ibarguren con un triste texto:

"Me he prometido no repetir un proceso que viví hace 14 años. Juro que lo intento, pero aún es pronto para saber si lo conseguiré o no", asegura haciendo referencia a cuando acabó 'Aquí no hay quien viva' y lo mal que lo llegó a pasar por despedir a su mítico Juan Cuesta.

Por lo que habrá que esperar un poco más para conocer la decisión de la cadena y celebrar la buena noticia o homenajear a la que ha sido una de las series más seguidas de los últimos años.