A estas alturas muchos tenemos ganas inmensas de asistir a un concierto sin esas medidas tan restrictivas para disfrutar de la música rodeados de gente. Mientras llega este ansiado momento, muchos artistas y grupos han optado por liberar en Internet algunos de los shows más míticos de su carrera, para que podamos vibrar con los conciertos que han ofrecido en otra época desde nuestra casa. Algunos como Metallica, Genesis o Queen nos han alegrado la cuarentena con estas piezas.

Ahora es U2 el grupo que ha decidido compartir uno de sus conciertos más reconocibles. En vista de que la situación que estamos viviendo aún impide la celebración de actos masivos, la banda de Bono ha decidido transmitir uno de los conciertos que dieron en 2005 durante la gira Vertigo, donde estaban promocionando su onceavo disco de estudio, How to Dismantle an Atomic Bomb.

Para ser más exactos, será la retransmisión de los conciertos que el grupo ofreció entre los días 9 y 10 de mayo en Chicago, y que más tarde se publicó en DVD con el nombre Live from Chicago. En esta gira, además de presentar el disco que acababan de sacar a la venta, repasaron los grandes hits de su dilatada carrera.

El evento se transmitirá en directo en el canal oficial de Youtube de la banda el sábado 18 de julio a las 21:00 (hora peninsular). Si ya tienes planes no hay problema, porque el grupo lo dejará disponible en la plataforma durante las siguientes 48 horas para poder verlo en cualquier otro momento.

U2 transmitirán en directo en Youtube un concierto de la gira ‘Vertigo’

Además de poder disfrutar del show, la banda irlandesa ha organizado un evento virtual para que los fans de todo el mundo puedan interactuar, opinar en vivo y compartir sus fotos y recuerdos. Una ocasion perfecta para disfrutar de lo más parecido a un concierto de U2 que podremos vivir este año.