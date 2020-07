Nothing Else Matters es una de las grandes baladas de la historia de la música, y uno de los mayores éxitos de Metallica. Fue compuesta por el vocalista y guitarrista James Hetfield y está incluida en el emblemático disco de 1991 llamado igualmente Metallica, más conocido como The Black Album debido al diseño de su portada.

Son muchos los artistas que han versionado este gran clásico de la música, como Lucie Silvas o la propia Shakira. Sin embargo, ahora podemos escuchar una nueva versión del tema como nunca antes lo habíamos hecho. Metallica ha publicado un avance del que será su próximo trabajo discográfico, en el que podemos escuchar la canción con un acompañamiento sinfónico.

Saldrá a la venta el próximo 28 de agosto y se llamará S&M2, acompañado por la orquesta sinfónica de San Francisco. La banda publicará en audio y vídeo los conciertos ofrecidos el 6 y 8 de septiembre de 2019 en la ciudad estadounidense. Metallica ha subido a su canal de Youtube dos adelantos: las versiones sinfónicas de Nothing Else Matters y All within my hands.

Así suena la versión sinfónica de 'Nothing Else Matters' de Metallica

Serán más de dos horas y media de música y toma el testigo del previo S&M, premiado con un Grammy, que les unió a esa misma orquesta de 80 músicos en 1999 para grabar las primeras versiones sinfónicas de sus canciones.

El nuevo álbum en directo de Metallica se grabó muy poco después de que la revista Pollstar, especializada en la industria global de la música en vivo, declarara al grupo la banda más taquillera de todos los tiempos. En concreto, a los californianos les atribuyó una recaudación de 1.265 millones de euros, situándose por delante de otras bandas como Guns N’Roses y AC/DC.