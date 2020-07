La historia de ‘I don’t want to miss a thing’, la canción de ‘Armageddon’ que llevó a Aerosmith al número 1

Corría el año 1995 cuando Aerosmith estaban trabajando en el que sería su duodécimo álbum de estudio. Nine Lives (Nueve vidas) no podía tener un mejor título, en el que quedaba patente que los años de excesos, alcohol y drogas de la banda, una de las más reconocidas del panorama internacional, habían quedado atrás. Ya llevaban unos años experimentando un enorme éxito en su segunda etapa abrazados a la sobriedad.

"Existe la creencia entre los músicos de que si no tienen sus drogas y alcohol, entonces perderán su fuego", dijo el batería Joey Kramer sobre la limpieza de Aerosmith, tal y como recoge Loudersound. "Rechazamos por completo esa suposición". Sin embargo, el camino no era fácil, y en las primeras sesiones de estudio de Nine Lives aún se encontraban en pleno proceso de cambio de hábitos, con las consecuencias que eso traía a nivel profesional.

Consiguieron publicar un disco muy sólido, que ayudó a continuar con su meteórica carrera, y a mediados de 1998 ya estaban girando por todo el mundo después de ser doble platino en Estados Unidos y de ganar un Grammy con su single Pink. La maquinaria estaba en marcha y más limpia y brillante que nunca. Sin embargo, aún tenían una enorme espina clavada con la que tenían que vivir: a pesar de su enorme catálogo de clásicos, nunca habían llegado al número 1 en Estados Unidos. Éxitos como Angel o Love in an Elevator habían alcanzado el top 5, pero se les resistía la parte superior del podio.

Fue en ese momento, cuando una oportunidad tan grande como un asteroide se cruzó en su camino. Hollywood llamó a su puerta con Armageddon, la inquietante película de Michael Bay protagonizada por Bruce Willis, que necesitaba una banda sonora. Aerosmith era la elección perfecta, porque además en la película actuaba Liv Tyler, la hija del vocalista Steven.

La historia de ‘I don’t wanna miss a thing’, la canción de ‘Armageddon’ que llevó a Aerosmith al número 1

La canción fue escrita por la reconocida compositora Diane Warren, que nos ha dejado grandísimas baladas con las que nos hemos enamorado como Because You Loved Me de Céline Dion y Unbreak My Heart de Toni Braxton. Por su trabajo ha ganado un Gloro de Oro y varios premios Emmy.

"Sabía que era un éxito, pero realmente no me gustó la canción", admitió Kramer en una entrevista. "No pensé que esa canción fuera para nosotros. Cuando la escuché por primera vez, era difícil imaginar qué tipo de toque podría poner Aerosmith y hacerlo nuestra. Tan pronto como comenzamos a tocarla como banda, instantáneamente se convirtió en una canción de Aerosmith".

Hace unos años, Tyler en su libro de memorias ¿Acaso molesta el ruido que retumba en mi sesera? reveló que la canción fue de su agrado en una primer escucha, pero que sintió que le faltaba algo, un toque más rockero, porque esa demo estaba cantada con una voz que quería parecerse a la de Céline Dion.

Steven Tyler y el resto de miembros de Aerosmith, en el año 2000. / Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images

Independientemente de quién escribió la canción, I Don't Want To Miss A Thing fue un auténtico éxito que finalmente dio a Aerosmith su preciado número 1 en Estados Unidos, que sigue siendo el único de la carrera de la banda. Además, fue nominada al Oscar como Mejor canción original. Su éxito fue de la mano con el de la taquilla de la película, ayudando a atraer a una generación más joven de fans a una banda que en ese momento ya levaba en primera línea casi 30 años. Al hacerlo, se agregó otro capítulo al gran libro de los regresos de Aerosmith. I Don't Want To Miss A Thing aseguró de que la gira mundial Nine Lives continuara rodando, de forma que se extendió a más de dos años con más de 200 fechas.