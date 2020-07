Mahmood nos habla de ‘Dorado’, de su colaboración soñada y de lo que traerá en su nuevo álbum

Parece que fue ayer cuando un imponente Mahmood se subió al escenario de Eurovisión para conquistarnos a todos al ritmo de Soldi. Pero de eso ha pasado ya un año. Un año en el que el italiano de origen egipcio ha probado suerte con otros sencillos, y hemos de reconocer que no le ha ido nada mal.

El último trabajo que nos ha regalado es Dorado, su colaboración con Sfera Ebbasta y Feid que ha marcado un antes y un después en su trayectoria. No solo nos referimos al inminente éxito que ha protagonizado tras su lanzamiento, sino al reto en el que se ha convertido para nuestro protagonista. Eso sí, un reto superado.

En LOS40 hemos charlado con Alessandro, más conocido como Mahmood, para conocer más sobre este lanzamiento, sobre los conceptos de su discografía y sobre ese álbum en el que está trabajando. Atento/a porque nos ha desvelado una importante pista.

El italiano confiesa que la primera toma de contacto con Dorado fue en Madrid, ciudad en la que comenzó a darle vida a este tema que finalmente se convirtió en su primera composición en español. "Empecé a intentar escribir canciones en español. Y en efecto, Dorado es la primera canción que escribo en español. Para mí es importante también mezclar el italiano y el español, por eso lo he hecho en esta canción", desvela.

Pero, ¿cómo fue trabajar junto a Ebbasta y Feid, dos referentes de la música de estos dos idiomas? "Al principio la cantaba yo solo. El año pasado conocí a Sfera Ebbasta y me nació una gran admiración por él como artista y como persona. Le pregunté si le gustaría participar en esta canción. A él le gustó y después se metió en el estudio. Con Feid fue algo más difícil poder contactar con él. Pero me envió su parte y me gustó muchísimo porque era muy melódica. A mí me gustan las melodías en español porque son muy similares a algunas canciones de Cerdeña, y mi madre es de allí. Feid hizo esta melodía muy peculiar. Le da otro nivel a esta canción. Estoy muy contento con esta colaboración porque en Dorado hay muchas influencias: italianas, españolas y mis orígenes árabes. Estoy muy orgulloso", confiesa.

Si hay algo que ha llamado la atención de los seguidores del intérprete de Soldi es la aparición de Bugs Bunny en la portada de este tema. Y es que este popular personaje de los Looney Tunes guarda más similitudes con Mahmood de las que podamos imaginar. "Me gustó poner a Bugs Bunny en la cover porque él se va a poner necesidades muy raras pero mantiene siempre su personalidad muy simple, con su zanahoria", señala Alessandro.

Y es que si hay algo que el artista nos regala en cada uno de sus proyectos es un trozo personal de su vida. Cada canción la hace suya. "Por ejemplo, en Barrio hablo de uno de mis primeros amores en mi barrio. En Soldi, de mis orígenes, de mi familia, de cómo crecí. En Dorado es diferente porque hablo de un sueño. Esta canción ocurre en mi habitación donde escribo canciones y después sueño con estar en lugares diferentes que están llenos de oro", explica.

Claro que después de este éxito, el italiano no iba a quedarse de brazos cruzados, por lo que ha aprovechado los días de cuarentena para ponerse manos a la obra con su nuevo álbum. Asegura que probará con música experimental y con "cosas nuevas". Hasta nos ha dado la pista de que "quizás" escuchemos otra nueva colaboración en español. ¿Quién será el/la afortunado/a en trabajar con el cantante? Tendremos que esperar para saberlo.

Lo que sí está claro es que el título de su último tema no es lo único relacionado con el oro en su trayectoria, pues acaba convirtiendo cada canción que publica en este elemento químico.