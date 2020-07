DJ Khaled anuncia su nuevo disco y dos colaboraciones con Drake

El productor discográfico DJ Khaled lanza nuevo disco el 17 de julio que pretende con sus canciones convertirse en hit del verano. Lo anunciaba con un pequeño clip en Instagram donde resumía su larga carrera y terminaba con el revelación del álbum titulado KHALED KHALED.

Haciendo uso de Instagram anunciaba, con una foto suya y un búho en su hombro, los dos singles con Drake: Popstar y Greece. Estos dos artistas ya habían colaborado previamente en No New Friends, I’m On One, Fed Up y For Free pero esta unión era muy esperada ya que no los veíamos juntos desde To The Max en 2017. Esta última formó parte del disco platino del DJ llamado Grateful. También en agosto de ese año cabe destacar el exitazo de Wild Thoughts con Rihanna, que alcanzó el Número 1 de Los40.

Siguiendo con los secretos que Khaled tenía guardados, publicó una parte del trailer de Popstar donde se descubría su colaboración con Jordi Mollà. Este actor y director de cine español es internacionalmente conocido por su aparición en Ibiza (de Alex Richanbach).

El DJ, también fundador de We The Best Music Group, está en racha. Este año ganó el premio Vídeo del Año en el BET Awards por el videoclip de Higher, en el que podemos ver también a Nipsey Hussle y John Legend. Ceremonia que por primera vez tuvo lugar virtualmente debido a la situación de la pandemia con presentaciones como las de Public Enemy, Megan Thee Stallion y Jennifer Hudson.

Además, él y su mujer Nicole Tuck daban felizmente la bienvenida a su primer hijo a principios de año.