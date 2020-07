Tini y Khea, juntos en ‘Ella dice’, su nuevo sencillo: mira el vídeo y la letra

Un, do'

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo (Jaja)

Ella dice que me ama

Pero cuando tú me toca' se me descoloca la mente

De este niño delincuente

Oye princesa, quiero comerte

De pies a cabeza, tus labios de fresa

Yo sé que tú andas suelta desde los veintidós

Dejaste a ese bobo porque no te cuidó

No te valoró (No), él nunca te vio

Y por descuidado ahora le re cabió

Tú ere' una fresa que quiere calle

Y yo con este swing que no le gusta a tu padre

No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuaje'

Solo tengo gana' de arrancarte ese traje

Tú ere' una fresa que quiere calle

Yo con este swing que no le gusta a tu padre

No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuaje'

Solo tengo gana' de arrancarte ese traje (¡Auh!)

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo (No, no)

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo (Yo-yo-yo)

Ella dice que te quiere (Te quiere), pero no te quiere como yo-yo-yo (No, no)

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo (Como yo)

Con ese beso que me diste, eh

Todas las cosas que me hiciste, eh

Las noches que me prometiste, eh

Sigo esperando y no llegaste, no viniste, solo

Quiéreme, quiéreme (Yeah), yo sé que quieres

Solo agárrame y suéltame, boom-boom (Ay, ay)

Quiéreme, quiéreme (Yeah), yo sé que quieres

Solo agárrame y suéltame, boom-boom (Ay, ay)

Quiéreme, quiéreme (Yeah), yo sé que quieres

Solo agárrame y suéltame, boom-boom (Ay, ay)

Quiéreme, quiéreme (Yeah), yo sé que quieres

Solo agárrame y suéltame, boom-boom

Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo-yo-yo

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo (No te—)

Ella dice que te quiere (Dice que me quiere), pero no te quiere como yo-yo-yo (No me quiere como vos-vos, no)

Ella dice que te ama, pero no te ama como yo-yo-yo

Quié-Quié-Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres

Solo agárrame y suéltame, boom-boom

Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres (Oh-oh, oh-oh)

Solo agárrame y suéltame, boom-boom

Prra, yeah, yeah

KHEA Young Flex

Argentina en la casa, yeah (Skrrt-skrrt)

TINI, TINI, TINI

Prra, ey-eh (Yo sé que tú prefiere' el trap, ma')