La Zowi y Albany estrenan su nuevo vídeo, ‘Sugar Mami’, en LOS40 Urban 🔥

La Zowi y Albany estrenan en primicia en LOS40 Urban su nueva canción juntas: Sugar Mami. Mira ya aquí, antes que en ningún sitio, el videoclip completo de las jefazas de la música urbana en nuestro país. El tema, que ha causado una enorme expectación desde que las artistas colgaron unos fragmentos en redes sociales, cuenta con un vídeo explosivo dirigido por Isabel de Fortuny Rodríguez y rodado en Marbella.

La Zowi y Albani, en una imagen del videoclip Sugar Mami. / Imagen cedida

En Sugar Mami, la Zowi y Albany toman definitivamente el control. Una fiesta en una piscina de una mansión donde son los hombres son quienes sirven las copas y las frutas a ellas, una auténtica girl gang alrededor de las dos mamis del reggaetón patrio: La Zowi con la Albany, el combo asesino. Hablamos con las dos protagonistas de Sugar Mami para que nos den todos los detalles de este tema.

"Esta colaboración surge de manera improvisada. Hace como 5 o 6 meses, Pipo Beatz, el productor, había venido a Madrid y quedé con él. Como había pasado la tarde con Alba le dije: 'vente, y hacemos algo juntas'. Pero vamos, que fuimos sin grandes pretensiones. Además, yo ese día no estaba muy animada, pero surgió", ha contado La Zowi a LOS40 Urban. "Pipo nos puso unos cuantos beats y elegimos este, estuvimos unos 5 minutos escribiendo cada una su parte; Alba se puso con el estribillo, yo con el principio. En un par de horas lo teníamos ya hecho".

En palabras de Albany: "Como dice Zowi, la colaboración surgió de imprevisto total. Me dijo de ir al estudio como cualquier otro día. Ella no estaba muy animada, pero Pipo nos puso un par de ritmos y en cuanto escuchamos el de la canción dijimos: 'vale: este es'. Recuerdo que al día siguiente dije: 'He vuelto a escuchar el tema y esto es un hit' (risas) y decidimos que teníamos que hacerle un vídeo, algo grande".

Ellas mandan

Como nos cuentan La Zowi y Albany, este tema no surgió con la idea de dar esa imagen de mujeres empoderadas, pero al final es lo que son, así que tenía que salir. Como relata Albany: "No habíamos creado esa imagen de mujeres empoderadas, pero al serlo, indirectamente, se nota y queda reflejado en el vídeo y en la canción. A mí el concepto de Sugar Mami me hace sentir poderosa, no es para nada malo, es como: yo controlo, yo sé lo que quiero, tengo el control de mi vida y de mi libertad. Para mí el concepto es de una mujer que sabe lo que quiere, que tiene las riendas de su vida y que no necesita nada ni nadie, solo ella".

La Zowi incide en este punto: "Está cantado desde el punto de vista de una mujer, y creo que todas las mujeres se pueden sentir identificadas con esta canción. De alguna manera, es muy feminista, pero todo surgió de forma natural. En ningún momento era el objetivo, pero sí era el mood en el que estábamos las dos. Salió así, no fue nada premeditado. El concepto de Sugar Mami está muy guay, es como darle un poco la vuelta y que es la realidad porque ¡yo también invito a copas, chavales!".

Las escenas de Sugar Mami



"Es la producción más grande que me han ofrecido para un vídeo, me lo he pasado genial y ha sido una experiencia increíble, pero también nos hemos dejado llevar a través de Isabel de Fortuny", cuenta La Zowi respecto al trabajo audiovisual que acompaña al tema de Sugar Mami, y continúa: "Las niñas y yo vinimos a Marbella pretendiendo hacer un buen vídeo, con la de mansiones y coches que hay ya sabes que puedes hacer un buen vídeo, pero ni de coña me esperaba el resultado. Fue una experiencia guapísima".

Imagen del rodaje de Sugar Mami. / Imagen cedida

Albany nos cuenta cuál le pareció la escena más complicada del clip: "Para mí fue una que al final no sale en el vídeo porque teníamos demasiadas rodadas... era sobre un fondo blanco y llevábamos unos corsés de gogó súper ajustados con los que no podíamos ni respirar. Eso en cuanto a nosotras, pero la más difícil de rodar en general fue la de las motos, había un montón de gente, de motos, de quads y fue difícil sincronizarse".