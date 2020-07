Natalia Sánchez y Víctor Elías se reencuentran y la foto de familia incluye bebés

Hay reencuentros que nos gustan y otros que nos hacen especial ilusión, como el que han protagonizado esta semana Natalia Sánchez y Víctor Elías. Se conocieron en Los Serrano, la exitosa serie de Telecinco en la que, además de catapultarles a lo más alto de la fama, tuvieron una bonita historia de amor que a día de hoy todavía sigue poniendo los pelos de punta a los espectadores.

Tras el final de la serie, cada uno cogió caminos diferentes, pero se guardan un profundo cariño y el destino les ha querido volver a unir. Ha sido entre los pasillos del AVE y han querido inmortalizar ese momento con una foto de familia que para Natalia Sánchez "bien podría haber sido del capítulo final de Los Serrano".

En la imagen aparecen Víctor y Natalia. Él está cogiendo en brazos a Neo, el hijo más pequeño de la actriz, mientras que ella sujeta a Lía, la mayor. ¿Y dónde estaba el papi [Marc Clotet]? Pues haciendo esta foto que tanto significa tiene para ella, tal y como ha escrito en redes sociales.

"Hacía 5 meses que no pisaba Madrid y, mira tú por dónde, a la primera persona que me encuentro, es a mi Víctor Elias que, de todos los vagones del tren y de todos los asientos y horarios posibles, ¡tenía que ir a parar al nuestro!", cuenta Natalia Sánchez en un post que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram. "Nos ha amenizado el camino y se me ha pasado volando. Ha sido el mejor recibimiento que podíamos tener. ¡Te Ai lov iu, Pichu!".

A continuación, y para terminar, Natalia Sánchez se ha adelantado a lo que muchos pueden pensar nada más ver esta imagen: "La foto bien podría ser del capítulo final de Los Serrano. Y no hubiera sido mal final, aunque a Diego le hubiera dado un infarto".