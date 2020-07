Miki Núñez comparte una foto quemado: “ya no sabe uno qué hacer”

Miki Núñez puede presumir de ser uno de los ex triunfitos más fitness. El catalán ha demostrado que es un gran apasionado del deporte y siempre que tiene un hueco aprovecha para practicarlo. De hecho, no es nada extraño verlo luciendo cuerpazo en su cuenta de Instagram, sobre todo ahora que ha llegado el verano.

Este jueves, Miki acudió a la piscina con unos amigos y, parece ser, que el joven no se echó mucha crema solar. ¿El resultado? Que se le pusiera todo el pecho rojo. ¡Y es que hay que tener mucho cuidado con el sol en esta temporada del año, sobre todo a la hora de tomarlo!

“Os juro que me he puesto crema”, ha escrito Miki junto al post. Las respuestas no se han hecho esperar, y muchos de sus compañeros y compañeras de profesión no han tardado en contestarle. Eso sí, todos los comentarios hacían alusión al cuerpazo del intérprete de La venda.

Joan Garrido: “Si te la he puesto yo pirata”

Carlos Right: “Truhán”

Cesc Éscola: “Ufffff peroooo peroooo pero bueno”

Noelia Franco: “Wild Cat”

Sabela: “Quemándose pa enseñar abs, ya no sabe uno qué hacer. Guapoooo”

Hugo Cobo: “Tas to petao”

Incluso Noemí Galera ha comentado la foto, haciendo referencia a la última que compartió Cepeda en su cuenta de Instagram donde también lucía abdominales: “Otro sin camiseta”

Sin duda, este verano, hay que tener cuidado con el sol. Aunque, todo hay que decirlo, a Miki no le queda nada mal el rojo.