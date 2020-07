Nuevo (y oscuro) avance de ‘Los nuevos mutantes’ con Maisie Williams y Charlie Heaton

¿Alguien ha dicho que había pocos superhéroes? Marvel, como siempre, tiene la solución: rescatar a figuras olvidadas –o menos conocidas– de los comics y relanzarlos a la fama a través de superproducciones palomiteras

Josh Boone, el tipo que nos trajo la pastelosa Bajo la misma estrella y la romanticona Un invierno en la playa, ha sido el escogido para dar vida a Los nuevos mutantes, la nueva cinta de Marvel en colaboración con 20th Century Fox que pretende concluir la franquicia de los X-Men con una historia que mezcle acción, terror y ciencia-ficción, y que a la vez sirva de precuela para explicar los antecedentes de los héroes mutantes.

El rodaje no ha estado exento de polémicas: las grabaciones y regrabaciones de infinidad de secuencias y los diferentes montajes han hecho del rodaje de Los nuevos mutantes un infierno. Especialmente desde que Disney metió la zarpa y compró Fox. Sin embargo, director y productores parecen haber llegado a un acuerdo y la película se mostrará tal y como la concibió Boone. Crucemos los dedos.

La historia se centrará en una nueva generación de estudiantes de la escuela de Charles Xavier, y cuenta en su reparto con Maisie Williams (Arya en Juego de Tronos), Charlie Heaton (Stranger Things), Anya Taylor-Joy (Glass), Alice Braga (Soy leyenda) y, presumiblemente, con Antonio Banderas (Dolor y Gloria) y Rosario Dawson (Sin City), aunque aún no los hemos visto en los avances oficiales, por lo que deducimos que tendrán papeles muy secundarios.

Los primeros graduados de la escuela X-Men iban a llegar a los cines en abril de 2020, pero el dichoso avance del coronavirus ha retrasado su estreno al 28 de agosto. Así que para remojar un poco el gaznate antes del buen vino Marvel y Fox nos han regalado este oscurísimo avance en el que podemos a prácticamente todos los superhéroes protagonistas sufriendo las consecuencias de ser un X-Men/Women.

Y, por supuesto, el distorsionado ritmo del Another Brick in the Wall de Pink Floyd se mantiene presente como leit motiv de Los nuevos mutantes, consiguiendo crear una inquietante atmósfera que tiene muy buena pinta.