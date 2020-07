Cada vez está más cerca la publicación, este 25 de septiembre, de la reedición de Sign o’ the Times, el icónico disco doble que Prince publicó originalmente en 1987. Para ir abriendo boca, los encargados del legado del Genio de Mineápolis han publicado una versión inédita que irá incluida en este disco.

Se trata de I Could Never Take the Place of Your Man, grabada en 1979 en los estudios Hollywood Sound Recorders. Forma parte de las sesiones de grabación del disco homónimo, luego fue regrabada para incluirse en Sign o’ the Times, y fue publicado como single con Hot Thing de lado B.

Esta versión es estructuralmente similar a la terminada, con Prince usando los mismos versos y coros en ambas interpretaciones. Sin embargo, en la interpretación de Sign O ’the Times, Prince intensificó el ambiente festivo y duplicó la duración de la pista empleando un solo de guitarra abrasador y pausas instrumentales.

El anuncio de la reedición del noveno disco de Prince llegó en junio, cuando los herederos del artista compartieron una versión inédita de Witness 4 the Prosecution.Las canciones del disco original fueron remasterizadas e incluirán otras 60 grabaciones inéditas del archivo, además de dos conciertos en vivo (uno en el Stadium Galgenwaard de los Países Bajos, en 1987, y otro en el Paisley Park el 31 de diciembre de 1987).

Escucha una nueva versión inédita de ‘I Could Never Take the Place of Your Man’ de Prince

Además, hemos podido ver a través de sus redes sociales el manuscrito original en el que Prince escribió la canción.