Danna Paola y Sebastián Yatra se arriesgan a amar en ‘No Bailes Sola’

Volver al pasado no tiene mucho sentido

No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido

Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él

Siento mil cosas en la piel, yo sé que nunca he sido infiel

No bailes sola, no te arriesgues sola

Déjate amar, que nos llegó la hora

No bailo sola, yo nunca bailo sola

Te quiero besar, intentémoslo ahora

Sigues con ese bobo al lado que no suelta en teléfono

Que se queda sentado, pero, linda, conmigo no

Conmigo tú sabes cómo son las cosas

Parece una estrella, parece famosa

No tiene idea de lo que puede prever (No-oh, no)

Que tu sonrisa ya se fue y que a tus brazos yo llegué

¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer?

Si tú estás con otro que no te sabe querer

¿Qué tengo que hacer pa' que te puedo convencer?

Si tú estás con otra que no te sabe querer

No bailes sola, no te arriesgues sola (Sola)

Déjate amar, que nos llegó la hora

No bailo sola, yo nunca bailo sola

Te quiero besar, intentémoslo ahora (Te quiero besar)

(Yatra, Yatra)

Que no me escriba, que no te llame

Si estamos solo, que nadie nos separe

Con solo verte cambia mi suerte

Sé que no me arrepentiré de conocerte

Quiero amanecer en tu cama (No, no)

No puedo esperar a mañana

Si el mundo se va a acabar, no perdamos el tiempo ya

No bailes sola, te quiero besar

Intentémoslo ahora (Eh-yeah)

No bailes sola, no te arriesgues sola (No bailes sola)

Déjate amar, que nos llegó la hora (Amar, yeah)

¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer?

Si tú estás con otro que no te sabe querer

¿Qué tengo que hacer pa' que te puedo convencer?

Si tú estás con otra que no te sabe querer