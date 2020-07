Morat nos deja con la miel en los labios tras el adelanto de una de sus canciones

La banda colombiana no para ni en verano. Ahora mismo, Simón, Juan Pablo y Martín se encuentran dando los últimos retoques a los nuevos temas que están a punto de salir. Morat nos sorprendía hace unos días subiendo un post a Instagram donde podemos escuchar “lo mismo tengo que empezar de cero para enamorarte”. Como nos tienen acostumbrados, se trata del fragmento de una nueva canción muuuy romántica.

¡Esperemos que estén a la altura de sus últimas canciones! Bajo la Mesa, junto a Sebastián Yatra, o No termino, acumulan cada una 19 millones de visualizaciones en Youtube. Además, nos encantaría que su nuevo disco llegue tan lejos como el de 2016, Balas Perdidas, que obtuvo un disco platino en España. Los chicos de Bogotá nos han enamorado numerosas veces, por ejemplo, con Presiento junto a Aitana. Las expectativas están altas.

Morat tuvo que aplazar su tour por España por la situación del COVID-19. ¡Pero ya tenemos fechas para la gira a la que han bautizado como Galería Inesperada!

Durante los meses de agosto y septiembre de 2021, los colombianos estarán en las siete ciudades previstas: Chiclana de la Frontera, Cádiz (10/08), Calella de Palafrugell, Girona (16/08), Córdoba (04/09), Barcelona (09/09), Valencia (11/09), Madrid (12/09) y Bilbao (18/09). Así, si ya tienes tu entrada, solo tienes que esperar. Y si no la has comprado todavía, ¡corre y no te quedes sin la tuya! Ver a Morat en directo es una experiencia única que no te vas a querer perder.