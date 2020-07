Kygo vuelve a los clásicos con Tina Turner y su ‘What's Love Got to Do with It’: mira el vídeo

Parece que Kygo es todo un experto en traernos de nuevo los mayores clásicos de la música con su toque más personal. Y es que si pensabas que su versión de Higher Love, la cover que un día hizo Whitney Houston, iba a ser la única que nos ofrecería en su carrera, estabas totalmente equivocado/a.

El DJ nos ha traído What's Love Got To Do With It, el tema de Tina Turner que nos hizo mover el esqueleto en 1984. Los toques electrónicos de nuestro protagonistas le aportan unos ritmos que nadie podría nunca dejar de escuchar.

Pero este tema no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip que nos muestra una historia de amor y desamor con la que muchos podrían sentirse muy identificados. Se trata de una pareja que va apagando la llama del amor debido al desinterés del chico. Ella se desilusiona y, cuando lo hace por completo, él se disculpa para recuperarla.

Es demasiado tarde. Ella se ha convertido en una mujer empoderada e independiente que no volverá a caer en sus redes. ¿Te sientes identificado/a con la historia? ¿En cuál de los dos sentidos?

Sea como sea, este hit ha tenido una gran acogida entre los seguidores del DJ, pues supone el regreso de Tina a la música con 80 años. Pero lo cierto es que la música de las grandes leyendas es inmortal.

¡A darlo todo con la nueva versión de What's Love Got To Do With It!