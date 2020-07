Piso 21 y Feid estrenan el videoclip de ‘Querida’

¿Dime qué estás esperando?

¿Dime si es esta noche y si no, pues dime cuándo?

Que te estoy buscando

'Trás de ti, noche tras noche

Y tú no me has mandado ni una foto en el coche (Coche)

Dice que no me conoce

Querida... ah-ah...

No puedo creer que por fin nos llegó el día-ah...

Tú estás bailando y no quiero que termine este día... ah

Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas... (Eh, yeah), yeah

Querida... ah-ah... (Yeah, eh)

No puedo creer que por fin nos llegó el día-ah...

Tú ya has tomado y yo estoy loco, mi vida... (Fino)

No quiero que te vayas, no quiero despedidas

Yo', suena; wow; yeah

Tengo el phillie prendi'ó

Y me di cuenta que hoy olvidamos aprendió' (Ah)

Qué cabrón to' lo que hemo' vivido

Te ves tan chimba con ese vestido, mami

Que rico verte otra vez

Tu piel canelita y tus ojos cafés

La disco se apago, pero brillan las Möets (Suena)

Habla claro ¿Dime qué vamos a hacer después?

'Trás de ti, noche tras noche

Y tú no me has mandado ni una foto en el coche

Dice que no me conoce

Querida. .. ah-ah...

No puedo creer que por fin nos llegó el día-ah...

Tú estás bailando y no quiero que termine este día... ah

Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas... (Yeah)

Querida... ah-ah...

No puedo creer que por fin nos llegó el día-ah...

Tú ya has tomado y yo estoy loco, mi vida... ah

No quiero que te vayas, no quiero despedidas... (Yeah; yeah; Piso 21; súbete, ey)

No perdamos tiempo y baila

A todos tu corito' quiero hacerle highlight

Que se mueva tu pelo y se mueva tu falda

La reina de la noche necesita fire

Y es que llegó y ahí me pegó

Que se jodan si te tienen celo'

Cójale, dejémoslo pa' luego

Quiero tocarte y darte al suelo

'Trás de ti, noche tras noche

Y tú no me has mandado ni una foto en el coche

Dice que no me conoce

Querida... ah-ah...

No puedo creer que por fin nos llegó el día-ah...

Tú estás bailando y no quiero que termine este día... ah

Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas... (Eh, yeah), yeah

Querida... ah-ah... (Yeah, eh)

No puedo creer que por fin nos llegó el día-ah...

Tú ya has tomado y yo estoy loco, mi vida... (Sí)

No quiero que te vayas, no quiero despedidas

Yo'; suena

El amor

El amor

En los tiempos del perreo

Piso 21, ma'

Feid

(Sú-), Súbete