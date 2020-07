El adorable viral de Jennifer Aniston y Courteney Cox que nos anima a ponernos mascarilla

Jennifer Aniston y Courteney Cox, estrellas de Friends y amigas inseparables desde su paso por la serie, han publicado un tierno vídeo junto a sus perretes en los que te animan a ti, a mí y a todo el que lo vea a ponerse la mascarilla.

En una fecha en la que Estados Unidos suma casi 4 millones de contagios y más de 140.000 muertes por coronavirus, no es para menos. Ambas actrices han querido concienciar a sus seguidores de la importancia de taparse el rostro para evitar contagios, y lo han hecho como mejor saben: a través del poder del vídeo.

"Póntela", le dice un perrito al otro. "No", responde su compañero. "Haré que merezca la pena", responde, "así que ven ahora". Y lo que viene después os lo podéis imaginar.

El vídeo, acompañado con el tema What Can We Do? de Anderson .Paak y Nate Dogg, acaba con una foto de Cox y Aniston sentadas junto a sus mascotas, los cuatro con las mascarillas puestas.

A pesar de que la mayoría de comentarios del post resaltan la adorabilidad del momento con iconos de corazones, algunos han querido meterle el dedo en el ojo a las actrices diciendo que no cumplen con las medidas de distanciamiento social pertinentes: "Ayudaría que cumplieseis con la distancia social, ya que es una de las principales recomendaciones".

El vídeo lleva ya más de 3 millones de visualizaciones, reafirmando que estas dos pedazo de actrices siguen causando tendencia.