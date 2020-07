La tensa charla entre Emma García y Toñi Moreno repleta de pullas e indirectas

'Viva la vida' sigue dando que hablar por la relación entre sus dos grandes presentadoras: Toñi Moreno y Emma García. Recordamos que el programa nació con la primera de ellas pero tras varios meses, desde Telecinco decidieron hacer uno de los cambios inéditos más comentados de su historia: hicieron un intercambio de programas y dejaron a Emma en el de los fines de semana y a Toñi en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Un giro que se entendió como que premiaban a la vasca y a la otra la "castigaban" en el dating. Ahora, para este verano de vacaciones de García, la cadena ha decidido que la sustituya Moreno. Una sorpresa que hasta pilló desprevenida a la presentadora principal que aseguró que ella apostaba por Terelu Campos.

Todo este pasado que las une (o las distancia) se ha volcado en el presente cuando Emma fue a reencontrarse en directo con Toñi para darle el relevo del programa (el que había sido suyo) y al verse, la tensión era tal que tuvo que llegar Torito para que la entrevista siguiera adelante.

"Me ha costado tener ganas", empezaba confesando García a ver a su compañera en maquillaje, algo que le devolvía Toñi al decirle que tenía ganas de verla y "que aclaráramos muchas cosas". La cosa siguió difícil cuando Emma le preguntó si tenía pareja: "Tú sabes que de mi vida privada no hablo", a lo que la presentadora respondió, "ay hija pero no te voy a preguntar más, solo si tienes tu corazón ocupado". A lo que Toñi añadía: "No hay tensión, pero eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿dónde está el límite? Esa parcela de mi vida me gusta guardarla".

Para cambiar de tema, aúnque también metiendo el dedo en la yaga, García preguntaba: "¿Estás bien?", y Moreno quiso saber al ámbito al que se refería, algo que Emma respondió con otro ataque: "Bueno, ahora ya no sé por qué preguntarte porque como has dicho que no hablas de tu vida privada, que por cierto, no iba a indagar".

Fue entonces, cuando rememoraron la situación más crítica que vivieron ambas con el intercambio de programa: "Vivimos un momento complicado las dos que nos puso nuestra vida profesional y personal patas arriba", comentó Emma y añadió Toñi que "se había escrito mucho más de lo que realmente pasó porque entre nosotras creo que no ha habido nunca ningún problema".

En ese instante apareció Torito para aliviar la tensión y preguntarles más sobre ellas, en un tono mucho más distendido del que estaban manteniendo ambas. Les preguntó que cómo se sintieron cuando les llamaron y les comunicaron que les cambiaban de programa: "Fue la primera vez que me dejaron sin palabras" explicó Emma, mientras Toñi aseguró que ella lo vivió "mal durante unos meses porque estaba muy feliz con el equipo que había arrancado 'Viva la vida'.

Torito hasta hizo la broma de que solo faltaba Jesús Vázquez en el encuentro - nuevo presentador de 'MyHyV'- y fue cuando Toñi le propuso a Emma ir juntas el día que se estrenara el presentador en el dating: "Hombre, que nos lo proponga él", dijo Emma eludiendo la cita.