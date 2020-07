La triste despedida de Orlando Bloom tras perder a su mejor amigo: “Me siento impotente”

Orlando Bloom nos ha dejado al borde del llanto con su último post de Instagram, en el que se ha visto obligado a despedir a su mejor amigo: Mighty. La pequeña mascota del actor de Piratas del Caribe y El señor de los anillos ha desaparecido, y él la ha dado ya por perdida.

"No recuerdo nunca una vez en mi vida en la que me sintiera tan destrozado. La crudeza que he sentido estos últimos días y noches de insomnio ante la idea de que mi pequeño hombrecillo estuviera perdido y asustado, y que no pudiese hacer nada para protegerlo, ha sido una auténtica pesadilla", confiesa.

Bloom, devastado ante la noticia de perder a su perrito, ha recordado que su relación era inquebrantable, y que aunque se trate de una mascota él la consideraba un auténtico amigo: "El lazo que nos unía a Mighty y a mí muestra una devoción que no había comprendido hasta ahora. Soy un padre y pareja devoto, pero a pesar de eso, hay una razón por las que los llaman [a los perros] el mejor amigo del hombre. Le echo de menos. Rezamos por que encuentre el camino de vuelta a su familia".

"Me siento impotente", continúa el artista. "Puede que como aquellos otros que han perdido seres queridos o a los que los tiempos que corren no les permiten pasar tiempo junto a aquellos a quienes aman".

Finalmente, el actor nos da una clave vital que deberíamos aplicar siempre que podamos: "Disfrutemos de los momentos que compartimos con aquellos a quienes amamos porque nada está prometido. Confía en ello y no temas querer o perder a quien amas. El amor es eterno".