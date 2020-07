5 apps de canguros para padres que no saben con quién dejar a sus hijos

No son pocas las veces que los padres y las madres se enfrentan al gran dilema de no saber con quién dejar a sus hijos, ya sea porque tienen un trabajo que les dificulta la conciliación de su vida laboral con la familiar o porque no pueden hacerse cargo de sus hijos en un momento puntual.

Sea por la razón que sea, es cierto que los abuelos acostumbran a ser el recurso más recurrente, pero no siempre es posible contar con su ayuda. Es en estos casos en los que los servicios de un canguro se convierten en una prioridad y muchos papás desearían tener cerca a Mary Poppins.

Apps perfectas para encontrar 'baby sitter'

Es probable que nunca te hayas visto en la situación tener que recurrir a un niñero o una niñera para hacerse cargo de los más pequeños y no tengas muy claro cómo empezar a buscar ni dónde encontrar a la persona adecuada para cuidar de tus hijos, sobre todo, sin ser una persona conocida ni tener ninguna referencia.

Es aquí y frente a la altísima demanda de estos servicios donde nacen las apps y páginas destinadas a unir a canguros en busca de un empleo con los padres, aunque ninguna te garantiza que encuentres a una niñera con tanto ritmo como la de los hijos de Juanes.

Es una de las apps de canguros más populares de nuestro país. Es gratuita, tanto para Android como para iOS, y ofrece cuidados para niños desde 0 hasta los 12 años, aunque también cuenta con un servicio Premium para peticiones especiales. Quienes la han usado le dan su aprobación por la sencillez de su uso y la efectividad de sus filtros, además, son los propios usuarios quienes negocian el salario de la niñera o el niñero directamente con ellos.

Otra de las apps mas famosas para contratar servicios de baby sitting, también es gratuita en Android y en iOS, solo que, en este caso, la app se lleva una pequeña comisión por el servicio. El coste por hora del trabajo lo establece el propio trabajador, quien previamente ha pasado por una selección de personal. A la hora de buscar canguro en Nannyfy podrás seleccionar el tipo de servicio que necesitas, desde una niñera para un momento puntual, hasta para teletrabajar tranquilamente o para que tus hijos aprendan idiomas.

Una página web cuya naturaleza también es poner en contacto a padres y madres con personas que buscan trabajo de canguro. Una página a través de la que puedes encontrar tanto una niñera para ti, como una niñera compartida y cuyo punto fuerte reside en la cantidad de opiniones y referencias que ofrece.

Encuentra el canguro o la canguro que más cerca se encuentre de ti a través de tu código postal. Gratuita para Android y en iOS, aunque con posibilidad de servicio Premium por 14,99 euros. Cuando contactes con tu baby sitter ideal, podrás realizar una pequeña entrevista antes de dar el paso de confiarle a tus hijos.

Es cierto que no es una página especializada en servicios de niñeras, sino de compra y venta de productos de segunda mano. Pero, teniendo en cuenta que durante los últimos meses ha registrado un incremento de más de 400% de anuncios de gente que ofrece sus servicios como canguro, también se posiciona como una app o web digna de tener en cuenta.