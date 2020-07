Un estudio revela que el baile del ‘Single Ladies’ de Beyoncé es el más difícil del mundo

Ahora que Beyoncé vuelve a estar de actualidad por Black is King, su nuevo lanzamiento, un estudio reciente revela que la coreografía que practican Queen Bey y sus bailarinas en el icónico vídeo de Single Ladies (Put a ring on it) es la más difícil de dominar, con un 9,5 sobre una escala de dificultad de 10 puntos.



Es lo que se deriva de un análisis realizado por investigadores de la plataforma Uswitch.com y un equipo de bailarines profesionales que han inspeccionado TikTok y YouTube a la caza de las coreografías más populares de la historia para clasificarlas en una escala del 1 al 10.

Para realizar este trabajo, los expertos han partido de las 5 rutinas de baile más emblemáticas y los challenges de baile que más triunfan en TikTok. También han contado con la bailarina y profesora de danza de la Universidad de Artes de Bournemouth, Jane White, y con Andrea Rose, profesora de baile de estrellas internacionales.

Según los resultados del estudio, Single Ladies, aquel éxito de Beyoncé - incluido en su disco I Am... Sasha Fierce (2008) y que se convirtió en una de las primeras coreografías virales de la era Youtube, tiene doce años después, los pasos de baile más sofisticados de cuantos se han analizado. Single Ladies comprendía 76 movimientos complejos, lo que supone un total de 5 días de trabajo para perfeccionar y dominar el baile.

El estudio también arroja datos curiosos: Bailar el tema U Can't Touch This de MC Hammer es toda una actividad física y se convierte en el vídeo idóneo si lo que quieres es quemar calorías. Se estima que podrías deshacerte de un total de 35.269 kcal, el equivalente a 137 horas de bicicleta o a 54 horas corriendo en la cinta del gimnasio.

Puedes leer el estudio completo (en inglés) aquí.