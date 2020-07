Tini: “Violetta marcó mi vida y recuerdo este proyecto con mucha felicidad”

Tini Stoessel se ha convertido en una de las figuras más importantes de la escena latinoamericana, dejando atrás su pasado como Violetta y consolidándose como solista con éxitos como Fresa, Te quiero más y Oye, entre otros. La música, a pesar de la pandemia, sigue sonando para ella y esta semana ha conectado con el programa que comanda Tony Aguilar para presentar sus dos últimos sencillos.

Del primer tema que ha hablado en LOS40 Global Show ha sido de Bésame, su colaboración con REHAB y Reik. "Para mi fue una oportunidad. A veces grabamos las canciones con dos años de antelación y nunca terminas de saber si saldrá o no. Yo la grabé y cuando me dijeron que le había encantado a REHAB y que quería unir a Reik me alegré muchísimo. Crecí escuchando la música de Reik. Me hicieron amar la música todavía más", explica la cantante argentina. "Estoy feliz de compartir esta canción, que además es distinta, con un sonido superoriginal".

Videoclip oficial de 'Ella dice'

Pero Bésame no el único tema de Tini que ha salido en las últimas semanas. Hace solo unos días, la artista también sacó Ella dice junto a su paisano Khea. "Hace mucho tiempo que tenía planeado este lanzamiento", afirma ella en LOS40 Global Show. "Es una canción sensual, atrevida…Estoy muy contenta con el resultado, estoy muy contenta por compartir el tema con un artista argentino, levantando nuestra bandera".

Tini recuerda a Violetta

Además de presentar sus dos últimos sencillos, Tini ha contado cómo está pasando la cuarentena desde Argentina y las ganas que tiene de venir a España para dar ese concierto que se le quedó pendiente. Pero ojo, porque durante su entrevista en LOS40 Global Show también ha habido tiempo de echar la vista atrás para recordar a Violetta, el personaje que la llevó a lo más alto.

Concretamente, Tony Aguilar le ha preguntado que si, al igual que Miley Cyrus con Hannah Montana, todavía guarda algún vestido de Violetta. ¿La respuesta de Tini? "¡Tengo todos! Mi mamá guarda todo. De hecho, se hizo una vez una exposición en el que estaban los vestuarios más populares del personaje y están todos en casa. Quizás en algún momento me los pruebe para ver cómo me queda. Los tengo de recuerdo. Violetta fue un proyecto que marcó mi vida durante tantos años y obviamente lo recuerdo con mucha felicidad".

