Vega, sobre la importancia de quererse: “Estoy aprendiendo a querer mis arrugas, mi piel manchada...”

Vega ha publicado en su perfil de Instagram un alegato en favor de la autoaceptación. La artista ha mostrado su cara al natural, sin maquillaje ni retoques artificiales de ningún tipo, a través de tres selfies en las que se notan sus imperfecciones.

"No me gusta el maquillaje porque me resta expresión, me veo una careta que muestra una aproximación a lo que fui mal conseguida. Estoy aprendiendo a querer mis arrugas, mi piel manchada y cristalina, mis curvas absurdas", ha comenzado su post.

A continuación, ha compartido unos pequeños versos sobre su propia percepción de la belleza y el paso del tiempo: "Yo que una vez fui bonita / gastaba el espejo buscando defectos. / Hoy que los veo más claros todos como todos quiero mirarlos más. / Yo que una vez fui bonita / Ahora lo soy todos los dias / Mas chaparra, mas viejita / Mas canosa con mis trenzas bicolor. / Mas tozuda, mas bendita, / con mas paciencia y menos creencia en "Dios".

"De frente todos tenemos una cara, detrás se ven los años vividos y la experiencia. Me gusta pensar que cada cana es una canción escrita, vivida, disfrutada o sufrida, cantada. Estoy chea de vida como diría mi querida @guadigalego", ha manifestado.

Del mismo modo ha querido reflexionar sobre cómo los filtros que nos ponemos no ocultan para siempre nuestras imperfecciones. "Las manchas de la piel como pudistéis ver en un post anterior no es nada que no se pueda ocultar con un flexo apuntándote a la cara. Nada que una buena luz no arregle, pero siguen estando ahi. No dejan de ser filtros, pero detrás del filtro siguen estando ahí, hay que aprender a querer nuestros perfectos "defectos". O por lo menos saber decirles buenos días en el espejo, también lo necesitan y nos hace vivir más felices, por lo menos a mí", ha concluido.