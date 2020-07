Jessica, la misteriosa novia de Cristian Suescun a la que casi deja por Yola Berrocal

Cristian Suescun ha sido uno de los protagonistas de 'La casa fuerte' por su (no) relación con Yola Berrocal. Aunque fue él el primero que confesó que la televisiva le gustaba desde hace años y hasta le había mandado mensajes por Instagram, cuando ella y varios compañeros lo contaron frente a las cámaras él reculó y negó todo.

Una actitud que se explicó cuando dijo que tenía novia fuera y que, "aunque no estaba enamorado, sí le quería". Desde entonces, la identidad de su pareja fue muy buscada por el universo Mediaset para saber qué opinaba sobre los sentimientos de Suescun hacia Yola.

Dicho y hecho, ya sabemos quién es ella: Jessica Reina, una azafata de vuelo, de horóscopo Leo, con la que llevo algo más de un año. La joven es muy discreta en redes sociales y él publica pocas fotos con ella, por lo que cuesta encontrarla. Pero entre las pocas imágenes subidas, vemos que es morena, de pelo largo y con un cuerpo bien trabajado.

Ver esta publicación en Instagram Paraíso Una publicación compartida de Cristian Suescun Galdeano (@suescungaldeano) el 5 Sep, 2019 a las 6:42 PDT

Ver esta publicación en Instagram Gozando como un niño #madrid#piscina#verano#blancoalbino#estoacabadeempezar Una publicación compartida de Cristian Suescun Galdeano (@suescungaldeano) el 18 Jun, 2019 a las 12:45 PDT

Una discreción que tuvo que romper cuando ya no pudo aguantar más la actitud de Cristian con Yola y entró al 'Deluxe' y dijo entre lágrimas lo que sentía: "Mi novio no me está respetando y mi suegra tampoco (...) Se traen una tontería, un juego extraño... Cada vez que lo pienso me pongo triste", confesó.

Y añadió: "Que tengan buen rollo, vale, pero masajitos, en la ducha, dejándose manosear en la entrepierna delante de una cámara, pues me duele... Porque me importa".

Por lo que no sabemos cómo seguirá esta relación, ahora que el hermano de Sofía Suescun ha salido de la casa y se aleja de Yola.