El creador de ‘Mr. Robot’ tiene nuevo proyecto con Julia Roberts y Denzel Washington

Sam Esmail viene pisando fuerte desde hace unos años. Creó el brillante y revolucionario dardo envenenado de Mr. Robot y dirigió parte de la primera horneada de episodios del drama Homecoming. Además, ejercerá como productor en Gaslit y en las ya anunciadas Metropolis y Battlestar Galactica. Dos nominaciones a los premios Emmy por su excelente trabajo en la serie de hackers protagonizada por Rami Malek lo acreditan como uno de los cineastas más prometedores de los últimos años.

Su nuevo proyecto se llamará Leave the World Behind (que, literalmente, significa Deja el mundo atrás) y estará protagonizado por Julia Roberts y Denzel Washington. Lo estrenará en Netflix a lo largo del año que viene o, incluso, en 2022, pues Esmail tiene la agenda cargada de proyectos. Y al contrario de lo que podíamos pensar no se trata de una serie, sino de una película que adaptará una novela aún no estrenada del escritor Rumaan Alam.

Leave the World Behind supondrá la reunión 27 años después de Roberts y Washington en una película de ficción. En 1997 ambos trabajaron en El informe pelícano, un drama sobre investigación periodística inspirado en una novela de John Grisham y dirigido por Alan J. Pakula, aquel brillante cineasta autor de la mítica Todos los hombres del presidente.

Tampoco Julia Roberts y Sam Esmail son desconocidos: la primera trabajó bajo las órdenes del segundo en la primera temporada de Homecoming. La buena sinergia entre ambos artistas tiene pinta de consolidar una relación laboral muy fructífera de cara al futuro.

Leave the World Behind girará en torno a un matrimonio –presuntamente compuesto por Roberts y Washington– que va de vacaciones a un remoto lugar de la isla de Long Island, en el norte de Estados Unidos. Allí se encontrarán con unos vecinos, propietarios de la casa alquilada, que les informan de que en la ciudad ha habido un aparatoso apagón eléctrico. Mientras tratan de resolver la situación, comenzará un conflicto interracial y de clases que los pondrá a todos al límite.