Kanye West y la razón del ‘ruido presidencial’: Donda

Kanye West se ha desatado. En las últimas semanas el solista estadounidense ha estado permanentemente en los medios de comunicación generando titulares: desde su supuesta carrera presidencial hasta sus declaraciones sobre el hecho de que junto a Kim Kardashian pudieron haber abortado.

Pero después de dos semanas omnipresente en la prensa por fin hemos entendido la razón final. El rapero tuvo una noche de frenesí en las redes sociales en la que tuiteó sobre todo lo imaginable (su mujer, su suegra, su carrera presidencial...) con un mensaje final: hay nueva música en camino.

Donda es el nuevo proyecto de Kanye West, el cual parece que estará formado por 12 canciones cuyos títulos desveló el músico a través de un pantallazo. Originalmente parece que el disco iba a tener 20 canciones pero Kanye habría decidido reducirlo.

En ese primer listado aparecía Wash us in the blood junto a Travis Scott pero finalmente parece que no será así. Casi 40 minutos de rap y hip-hop en el que probablemente no faltarán las influencias del gospel al que tan vinculado está ahora mismo el solista.

Este es el listado de canciones de Donda cuya fecha de lanzamiento se producirá este mismo viernes y que recogerá el testigo de Jesus is King y Jesus is Born.

Stay on em Precious

I know God breathed on this

Off the grid

Keep my spirit alive

In Gods country

Gods country

Future sounds

Praise God

New body

Space X - Alien

Donda

Lord I need you