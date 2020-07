Solo tenemos que esperar unas horas para disfrutar de Flores y Vino, el tercer adelanto de su nuevo disco. Bely Basarte nos ha ido regalando canciones, Roma y I Love You, antes de ver el resultado final. El Camino que no me llevó a Romaes su segundo disco de estudio al que le ha entregado muchísimo cariño.

Bely Basarte saca ‘Flores y vino’, el tercer adelanto de su nuevo disco

Su primer adelanto, Roma, llegaba en pleno confinamiento y ya acumula 368 mil visualizaciones en Youtube. Seguido de I love you la semana pasada. “I love you es una canción que empecé a componer una tarde de febrero del año pasado y que terminé de hacerlo junto a Gomz (@soygomz) unas semanas después”, contaba agradecida Bely en una publicación de Instagram. “Es el primer tema con el que Garabatto (@garabatto) y yo nos sentamos a trabajar juntos. Es la canción que me convenció de que con Javi estaba en el sitio adecuado y con quien quería sacar el nuevo proyecto adelante”.

Ver esta publicación en Instagram ¿necesitas más? Una publicación compartida de Bely Basarte (@belybasarte) el 19 Jul, 2020 a las 9:45 PDT

Ahora, vemos en su perfil que la cantante madrileña ha subido un pequeño video de un jarrón con flores y escribía: “¿Necesitas más?”. Ha sido su forma de recordar la salida de Flores y vino este 21 de julio a las 00:00 de la noche. Su proyecto completo verá la luz el 4 de septiembre. Un total de 11 canciones con las que la artista dice: “Me apetecía experimentar y huir del pop convencional. En el estudio de grabación, quise partir de instrumentos en vivo e ir añadiendo capas de electrónica; buscaba un sonido nuevo, más evocador y complejo. Creo que lo hemos logrado... pero ahora le tocará decidir al público”.