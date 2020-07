Así es ‘Banana’, el tema del verano de Conkarah y Shaggy: ¡mira la letra y el vídeo!

Girls from near and far a request mi banana

Mi a di gyal dem banana farmer

Di whole a dem a request mi banana

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Give dem it one time, two time

Dem wah more

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Give dem it three time, sometimes dem wah four

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Day, mi seh day, mi seh day

Mi seh day, mi seh day, mi seh day-o

Daylight come and dem nuh wah guh home

Night and day gyal a ring off mi phone

Some gyal wah keep it discreet

Dem nuh wah dem man find out dem a dweet

Dem a sneak out, tip toe pon feet

Gyal a climb up fi mi banana tree

A suh she dweet, a suh she dweet

Suh she dweet, suh she dweet

Grab mi banana and skin up har teet

She seh di shape and taste unique

Come mek mi tell yuh why (oh Gosh)

Girls from near and far a request mi banana

Mi a di gyal dem banana farmer

Di whole a dem a request mi banana

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Give dem it one time, two time

Dem wah more

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Give dem it three time, sometimes dem wah four

(Daylight come and dem nuh wah guh home)