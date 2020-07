Taylor Swift y Kendall Jenner tienen un clon en TikTok

La app TikTok se caracteriza, entre otras cosas, por la viralización de sus videos. Gracias a eso han salido a la luz videos de usuarias que dice parecerse a famosos de la magnitud de Taylor Swift o Kendall Jenner.

Esta enfermera llamada Ashley dice no poder salir de casa sin que le pidan un autógrafo. “¿Taylor eres tú?”, es una frase que escucha en su día a día. Tiene el cabello rubio y el corte bob de la cantante. Para colmo, es de Nashville (Tennessee), donde también ha vivido Taylor Swift una parte de su vida. Ashley alcanzó su popularidad en TikTok con un video donde ella misma se reía de su parecido. ¡El vídeo tiene ya 176.3k visualizaciones!

Pero esta no es la única clon que ha destapado la app. Kendall Jenner también tiene la suya. Tal vez con el pelo moreno no habríamos caído en el parecido, pero de rubia no hay duda. Natalie Allen, autora del vídeo, enseña a su amiga con rasgos de Kendall ganándose así 924.1k visualizaciones hasta la fecha.

¿A ti qué te parece? ¿Tendremos todos un clon perdido por el mundo? A mucha gente le ha picado el gusanillo y prueba con este tutorial. Karla Medina, usuaria de TikTok, nos enseña con un breve video cómo encontrar a esa persona parecida a nosotros.

Solo hay que seguir cinco pasos fáciles y voilà.