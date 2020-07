¿Se habían dado un tiempo Ross y Rachel (‘Friends’)? El actor responde

"We were on a break" se ha convertido en una de las frases más populares de Friends. Ross es el encargado de pronunciarla para referirse a ese encuentro amoroso que tuvo con otra chica cuando él y Rachel no estaban pasando por un buen momento. Ella, sin embargo, asegura que nunca se habían dado un tiempo.

Los seguidores de esta popular sitcom están completamente divididos. Por un lado, están los que se posicionan a favor del joven Geller, mientras que otros defienden que fue una mala decisión por su parte.

Sea como sea, David Schwimmer, el actor que dio vida a Ross, asegura que ésta es una de las preguntas que más ha recibido fuera de los focos del estudio de grabación. "¿Os habíais dado un tiempo?". Pero, tranquilo/a, porque David trae la respuesta que todos estábamos deseando escuchar.

"Sí, ni siquiera es una pregunta. Se habían dado un tiempo", responde en una entrevista con Jimmy Fallon. Claro que esperar que sus palabras coincidiesen con la posición de Rachel Green era algo completamente ilógico. Y tú, ¿estás de acuerdo con él?

El actor ha aprovechado su aparición en este exitoso programa de televisión para dar pistas de lo que podremos ver en este último capítulo de Friends, con el que se pondrán manos a la obra, si la situación lo permite, en agosto. Asegura que será una especie entrevista sin guion en la que también podremos encontrar alguna que otra sorpresa. ¡Qué ganas!