‘Al Rojo Vivo’ muestra la realidad del teletrabajo con niños en mitad de un directo

Sin duda, la crisis del coronavirus ha hecho que muchas madres y padres tengan que combinar sus horas de trabajo desde casa con los cuidados de sus peques. ¡A la vez! Una odisea por la que han tenido que pasar millones de personas estos meses haciendo un increíble esfuerzo por no descuidar ni su vida laboral ni a sus hijos. Sobre todo, cuando estos últimos son muy pequeños y requieren la atención constante de un adulto.

Lo sabe bien Clara Prats, investigadora de biología en la UPC, que se conectó desde casa este miércoles, 22 de julio, al programa Al Rojo Vivo para hablar de los últimos rebrotes del virus que están surgiendo en España. Clara le estaba explicando a la presentadora María Llapart Varona los últimos datos de los contagiados cuando de repente suenan los llantos de un niño.

“Perdón, que tengo aquí una interrupción infantil”, se excusa Clara mientras atiende a su peque, que se encuentra fuera de cámara. “Genial, no tenemos ningún problema. De hecho, valoramos mucho lo que estás haciendo: que nos pueda hablar, que puedas leer la pantalla, que puedas acordarte de los datos y además puedas atender a la criatura”, le ha contestado Llapart. “Es usted una crack, se lo tengo que decir, gracias por atendernos en una situación así de complicada”, ha dicho la periodista.

Grandes Clara Prats y @MLlapartVarona “los hijos lo primero” cosas de la conciliación familiar y las conexiones en directo #coronavirusARV pic.twitter.com/qhsuIG61w3 — MASPITV (@TVMASPI) July 22, 2020

Además, la presentadora ha querido dejar claro que si necesita atender al peque, que no se preocupe, que eso es lo primero. Cuando Clara empieza de nuevo a explicar los datos, su hijo le vuelve a reclamar la atención. Es entonces cuando Llapart le interrumpe para que no se preocupe y atienda su peque: “Mira, no quiero que se preocupe, quiero que atienda a su bebé. Que le dé la atención que su bebé merece, lo demás es secundario”.

La periodista también le ha dicho que dejarán el Skype abierto y que cuando ella pueda, que se conecte: “Si usted después puede, porque querer ya sé que quiere, estaremos aquí. Sino encontraremos otro momento porque vamos a estar aquí todo el verano y ese bebé necesita a su mamá”.

Sin duda, unas palabras que han sido muy aplaudidas en redes sociales donde el vídeo se ha viralizado. Y es que, la realidad de Clara es la de millones de personas que están teletrabajando desde casa con sus peques. ¡Bravo por todas ellas!