El nuevo traje de Batman es 'Made in Spain'

Batman lleva sin estrenar un traje tan atrevido como este desde el traje arco-iris del año 1957. Hoy, en el año 2020, el granadino Jorge Jimenez (actual dibujante de Batman en su serie regular) ha diseñado uno de los trajes que más ha dado que hablar en los últimos tiempos.

Por poner un poco de contexto, diremos que con el número 95 de Batman ha arranacado la ‘Guerra de Joker’. Para llegar hasta ese momento, el villano ha robado la fortuna de Wayne y se ha hecho con el control de sus empresas, convirtiendo a Bruce en fugitivo.

Portada del número 95 de Batman / DC Comics

Así pues, Joker tiene total control de todos los juguetes de Batman pero, cuando todo parece perdido, Batman descubre una armadura cantarina que cambia el negro por el azul celeste, que no reconoce y que no sabe quien ha diseñado. Lucious Fox, su habitual proveedor de material justiciero, ya se ha pronunciado y no reconoce la autoría del nuevo disfraz, por lo que no sabemos si Batman tiene un nuevo y misterioso benefactor o si algún viejo amigo ha dejado eso ahí "por si las moscas".

Batman encuentra un nuevo traje y no sabe quién lo ha dejado ahí. / DC Comics

En cualquier caso, Joker y Punchline (su nueva compañera de locura) están poniendo las cosas muy mal para Batman, que ha acabado afectado por una toxina creada por el mismo payaso que tiene un poquito del gas del miedo del espantapájaros y la droga venenosa que lleva Bane en sus venas.

Todavía no sabemos cómo, pero el nuevo traje de Batman debutará en el número 100. No será el que más ayude a Batman a permanecer oculto en la oscuridad, pero algo tendrá que lo hará especial y podéis tener claro que se convertirá en el objetivo de los coleccionistas cuando las figuras (y demás merchandising) empiecen a asomar.

Lo que queda claro de todo esto es que Jorge Jimenez está dejando el pabellón muy alto en su paso por Batman. Ya quedó clara su valía en su etapa como único dibujante de la serie 'Superhijos', pero este (me permito decir) 'sueño hecho realidad' de ser dibujante principal de Batman para DC Cómics no podría estar funcionándole mejor.

Desde aquí, orgullosos, nuestra más sincera enhorabuena.