No hay nadie que no haya bailado los temazos con los que Kate Ryan llegó a lo más alto. Con el nuevo milenio, la cantante belga nos invitaba a todos a salir a bailar con éxitos que aún hoy recordamos como Désenchantée, Libertine, Voyage Voyage o Ella, elle l'a.

El fenómeno eurodance floreció en Europa durante los años noventa, donde nos martilleaban con sonidos contundentes, ideales para bailar hasta el amanecer. Si Gala fue la reina de los noventa, Kate Ryan recogió el testigo y exprimió el eurodance hasta su máxima potencia.

Kate lanzó su último y quinto álbum hasta la fecha, Electroshock, en 2012. A pesar de no tener un éxito comercial, la cantante lanzó un nuevo single llamado Bring me down en 2018 y todavía lucha para salir de gira, aunque debido a la pandemia de coronavirus, la mayoría de sus actuaciones han sido canceladas.

También grabó algunos singles como anuncio de su último trabajo, pero ninguno resultó ser un éxito y el trabajo en el álbum fue suspendido. El último, que pertenece a este año, es una versión del mega hit Holiday de Madonna. En 2012, lanzó el sencillo Run Away, que grabó con el difunto DJ Avicii.

Kate Ryan cumple 40 años. ¿Qué ha sido de la reina del ‘eurodance’?

Cuando era adolescente, tomó lecciones de música de su tía, y aprendió en el conservatorio a tocar la guitarra y el piano, e incluso asistió a la escuela de arte. A los 16 años, debutó como cantante, comenzando con actuaciones en pequeños clubes y trabajando con el grupo local de música pop Melt.

Kate Ryan ha demostrado siempre ser una valiente y perseguir su sueño de triunfar en su gran pasión: la música. En 2006 continúo explotando nuevas facetas y se embarcó en la aventura de Eurovisión después de proclamarse ganadora del festival belga Eurosong con el tema Je t'adore. Rápidamente se convirtió en una de las grandes favoritas para alzarse con el primer puesto en Atenas.