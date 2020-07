Albert Neve: DJ del mes destacado de LOS40 Dance, nos propone su playlist más personal

La música electrónica lleva corriendo por las venas de Albert Neve desde que tenía 15 años. Presente en cabinas de todo el mundo y respaldado por DJs de la talla de Hardwell, Tiësto, R3hab, Armin Van Buuren o Afrojack, el conductor de la Secret Room de LOS40 Dance se pone a los platos de una de las playlists más relevantes de este mes de julio.

Si eres de los que aguanta hasta pasadas las 5 de la mañana de fiesta dándolo todo en la discoteca o si, por el contrario, te gusta disfrutar del techno en el confort de tu habitación, esta lista de reproducción es para ti. ¡Sube el volumen y disfruta de temas como Make it To Heaven (with Raye), de David Guetta y MORTEN; Mvinline de Boys Noize; Give a Little More de Redondo y Monn; o Congratulations (Don Diablo VIP Mix) de Don Diablo ft. Brando, entre otros! 2 horas de música ininterrumpida con lo mejor de la electrónica actual para que no pares de bailar.

Albert Neve no solo trae las canciones más sonadas y las remezclas más importantes de los últimos meses, sino que el también productor incluye cuatro hits de cosecha propia que nos harán experimentar un viaje extrasensorial, como son: Lit ft. Sansixto y Pfears; Interstellar (Original Edit); Never let you go ft. diMaro y Mingue; y Superstar (VIP Mix), con David Puentez.

Recuerda que puedes encontrar esta playlist y mucho más repertorio musical en la APP de LOS40, dentro de la sección 🎵 Música, y vincularla a tu perfil para que la mejor música electrónica no deje de acompañarte a donde quiera que vayas. ¡Dale al play y deja que el beat inunde tus sentidos!