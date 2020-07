25 frases icónicas de Bad Bunny que deben cantarse a gritos

"Una baby exclusiva no con cualquiera pega" (Más de una cita)

"Mi alma está en guerra, es terreno sirio" (Ni bien ni mal)

"Criticar sin dar ejemplo, que jodía manía" (Caro)

"El yerno favorito de tu mai'" (MIA)

"Quisiera ser como tú, sin sentimientos" (Amorfoda)

"Parece un nokia, en el perreo no se agota" (Bellacoso)

"Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor" (Callaita)

"Yo ni te extrañaba ni te quería, ver pero pusieron la canción que te gustaba poner" (La canción)

"Si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mame" (Safaera)

"Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blunt, ver lo que esconde ese pantalón" (Safaera)

"Maldito año nuevo y lo que me trajo" (Si veo a tu mamá)

"A mí ya no me catchas, ya no soy un pokemón" (Pero ya no)

"Ella está soltera antes que se pusiera de moda, no cree en amor desde Amorfoda" (Yo perreo sola)

"Moviendo el booty no se va de ritmo, punto diez, en la cama va a haber sismo" (A tu merced)

"A la flecha de Cupido siempre me la esquivo" (La Santa)

"Ello' me sacan el deo' mientras yo les tiro beso' -mmmua-" (Bendiciones)

"La felicidad me canceló una cita pero simpre doy buena vibra por si alguien la necesita" (Bendiciones)

"Ella se cansó de novio pero no de perrear, ahora no quiere parar" (Bad con Nicky)

"Con ella me caso aunque no sea por lo católico" (Canción con Yandel)

"Que si quiero comerte, obvio, vas a ver las estrellas sin telescopio" (Cómo se siente remix)

"Yo estoy activo 24/7. Conmigo no hacen falta los juguetes" (Mayores)

"El amor a medias se ha vuelto moderno" (Bye me fui)

"Me va mucho mejor así soltero: jangueo, bebo, fumo, hago to' lo que yo quiero" (Ahora me llama)

"Ahora me doy los shots de tequila en el Grammy" (Ronca Freestyle)

"Tú criticando y yo creando mi legado, amén" (Ronca Freestyle)