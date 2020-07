‘Flores y vino’ es lo último de Bely Basarte: ¡Mira el videoclip y la letra!

El tercer adelanto del nuevo disco Bely Basarte ya está aquí. Flores y vino es una canción producida junto a GARABATTO y que cuenta con los arreglos de Alberto Torres y la guitarra de Yerai Cortés. Ella dice que es una de las canciones más especiales de su disco, tal vez por su potente mensaje. Habla del momento en el que derramas la última lágrima, olvidas el dolor y resurges de las cenizas.

Un vídeo de Omglobal que brilla por la mezcla de intimismo y arte. Con las flores, como no podía ser de otra forma, de protagonistas. Se las come, se baña con ellas, se las pone de adorno en la cabeza... realmente el límite está en la imaginación. Podría recordarnos al Romanticismo, donde los sentimientos eran una prioridad, y la naturaleza se miraba con otros ojos.

“El proceso de composición comenzó a principios del año pasado. Tenía el corazón destrozado, una casa nueva y mi guitarra de siempre”, cuenta Bely en un comunicado. “Como si de una terapia se tratase, mis heridas fueron curando con cada tema y, casi sin quererlo, encontré un camino que iba conectando cada canción con la anterior y ésta con la siguiente”.

Con este proceso de composición Bely asegura que aprendió que “no hay luces sin sombras, y a la inversa... Que, al final, se trata de celebrar lo bueno y lo malo. Y entender este viaje como un aprendizaje”.

El Camino que no me llevó a Roma es su segundo disco de estudio y del que más orgullosa se siente. “No cambiaría una sola nota, ni una palabra, ni un silencio... Es el reflejo de un proceso, una evolución a todos los niveles. Personal y musical. En mi caso, no se pueden separar”.

Aunque las sorpresas seguirán llegando en las siguientes semanas, tendremos que esperar al 4 de septiembre para el proyecto completo.