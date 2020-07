El motivador mensaje de Toñi Moreno días antes de volver a ‘Viva la vida’

A Toñi Moreno le sonríe la vida. Después de unos meses apartada de la televisión (con el COVID no se podía hacer Mujeres y hombres y viceversa), la presentadora regresa este fin de semana a Telecinco para conducir la etapa veraniega de Viva la vida, el magazín que ella puso en marcha hace unos años.

Vuelve a casa, como quien dice, y por eso ha querido compartir con sus casi 700.000 seguidores de Instagram una importante reflexión que deja un mensaje que tendríamos que tener todos en cuenta.

"Cada día hago un ejercicio con la vida; dar GRACIAS", ha escrito Toñi en el pie de una foto en la que, con la mascarilla puesta, aparece dentro de las instalaciones de Mediaset. "Me siento agradecida porque tengo salud, mi niña y mi familia están bien, tengo trabajo... y sueños por conseguir. Me siento afortunada por cada cosa buena que me pasa", y añade: "Y las malas las echo al contenedor del olvido".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) el 23 Jul, 2020 a las 12:54 PDT

Pero Viva la vida no es lo único bueno que tiene Toñi Moreno. También en lo personal está saboreando una de las etapas más felices de su vida tras el nacimiento de Lola, su primera hija. A la andaluza se le cae la baba con su pequeña y de vez en cuando también nos conquista con imágenes tan tiernas como esta:

De la maternidad, por cierto, hablará Toñi Moreno en un libro que ha escrito durante los últimos meses y en los que contará sin pelos en la lengua todo lo bueno y todo lo malo que tiene ser madre según su experiencia.