Sara Sálamo y su comentario de una pancarta taurina que ha dividido Twitter

Sara Sálamo no se esconde a la hora de expresar su opinión en las redes sociales. La actriz siempre ha hablado sobre su ideología y se ha mojado a la hora de hablar sobre ciertos temas. Uno de ellos, es la tauromaquia. La canaria está totalmente en contra de esta práctica y en su cuenta de Twitter expresa con toda libertad lo que opina sobre ello: que es maltrato animal.

Durante estas semanas, el mundo del toreo se ha salido a la calle para pedir la dimisión de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Este sector acusa a la política de una “clara discriminación” por serles negadas en varias ocasiones las ayudas especiales que contempla el decreto ley del pasado 5 de mayo para los artistas de espectáculos públicos tras la crisis del COVID.

De este modo, a Sara le ha llamado mucho la atención una de las pancartas que llevaba una de las personas que acudió a esta manifestación y que ponía lo siguiente: “Los toreros somos cultura, no a la discriminación”

De pasta ni idea... Pero de ego vais servidos.

Ya ni siquiera apelan al discurso “el toreo es arte” sino “los toreros somos culturas”.

¡Ellos en sí mismos! 😳😳

Pues nada, poneros en un museo, que iremos a contemplaros y a nutrirnos de vuestra presencia 🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/qVXiPussed — Sara Sálamo (@SaraSalamo) July 22, 2020

La actriz escribió el siguiente mensaje junto a la imagen de la pancarta: “De pasta ni idea... Pero de ego vais servidos. Ya ni siquiera apelan al discurso ‘el toreo es arte’ sino ‘los toreros somos culturas’. ¡Ellos en sí mismos! Ellos en sí mismos! Pues nada, poneros en un museo, que iremos a contemplaros y a nutrirnos de vuestra presencia".

Aunque su comentario ha sido muy aplaudido por cierto sector de Twitter, también ha recibido muchas críticas. De hecho, un usuario le ha escrito el siguiente mensaje: “Que seas más conocida por patalear en Twitter que por tu trabajo dice mucho de ti”.

Que se me conozca por la lucha activa contra el maltrato animal, me enorgullece lo mismo que si me conocen por mi trabajo como actriz. Un besito. https://t.co/nRVrBX1Mvd — Sara Sálamo (@SaraSalamo) July 23, 2020

Sara, que no se corta un pelo y que lleva años enfrentándose a este tipo de comentarios, no ha tenido problema en contestarle con un buen zasca: “Que se me conozca por la lucha activa contra el maltrato animal me enorgullece lo mismo que si me conocen por mi trabajo como actriz. Un besito”.