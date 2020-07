Rodolfo Sancho, sobre las ayudas al cine: “La ignorancia es atrevida y descarada”

Un hombre atormentado por la pérdida de su hijo, que ha sido arrastrado hacia el más allá por unos seres demoníacos que proceden del medievo español. La Santa Inquisición y su quema de brujas han dejado una huella indeleble en el tiempo: los fantasmas de aquellos que nunca pudieron descansar en paz tras experimentar toda suerte de torturas. La Leyenda Negra de España convertida en el perturbador trasfondo paranormal de Voces, el debut en la dirección de largometrajes de Ángel Gómez Hernández.

Rodolfo Sancho, estrella de Isabel y El ministerio del tiempo, encarna a aquel padre destrozado por la pérdida que debe arrostrar al dolor y al mal, personificado en unas brujas demoníacas milenarias. Aunque no está solo en este viaje, pues le acompañan un prestigioso médium especialista en psicofonías, Germán (Ramón Barea), y su hija Ruth (Ana Fernández).

Se trata de un personaje extremo, complejo, que Sancho dice haber disfrutado mucho por el reto personal que le supone a nivel interpretativo. Porque navegar en el dolor y mostrarlo con los movimientos, la mirada, una lágrima, rabia contenida, nunca es fácil. Es un desafío hasta para un actor experimentado como él.

En LOS40 hemos charlado con Rodolfo Sancho para preguntarle cómo ha vivido esta travesía por el horror y el miedo. Por supuesto, no hemos dejado de lado algunos temas de actualidad, como las polémicas por las subvenciones al cine español o el cierre de salas en algunas comunidades autónomas ante los rebrotes de coronavirus.

Si no recuerdo mal, ya habías participado en varias películas de terror, como La herencia de Valdemar o Pacto de brujas. ¿Qué supone para ti el género de terror? ¿Te gustan estas historias de fantasmas?

A mí me encanta el género de terror desde muy peuqeño. En vez de pedir que me contaran cuentos rogaba que fueran historias de miedo. Siempre he sentido atracción por este tipo de historias, por ese morbo que da el terror. La verdad es que me encantan como espectador y ahora cuando las hago como actor. Suelen presentar situaciones muy extremas y eso es muy divertido para un artista.

¿Cuál crees que es la clave para rodar una buena historia de terror? ¿Qué crees que es lo que más miedo nos da como espectadores?

Eso depende mucho de cada uno, pero te puedo decir lo que más miedo me da a mí. Hay gente que teme a los monstruos, a los espíritus, a los lobos o a las brujas. A mí lo que me da miedo es cuando un personaje pierde el control de su mente, que es lo que ocurre en El resplandor, por ejemplo, donde hay algo que viene del más allá manipulando tu conducta sin que seas consciente de ello. Hay una película que pasó un poco desaparecibida, El escondite, con Robert De Niro y Dakota Fanning. Ahí había un momento en el que ambos jugaban al escondite y ella le decía a él: "Charlie eres tú". Él llevaba haciendo cosas sin ser consciente durante toda la película. Eso es lo que más miedo me da: perder el control de la mente.

¿Crees en lo sobrenatural? ¿Que algo de lo que se muestra en Voces puede tener algún tipo de credibilidad en la vida real?

No lo sé, la verdad. Cosas extrañas han pasado siempre. Y cosas inexplicables. Soy bastante seguidor de Cuarto Milenio y hay historias que nunca acaban de tener una explicación lógica, quizás porque no llegamos a ella. No creo ni dejo de creer. Creo que es un mundo que está ahí, que forma parte de lo desconocido, y la gracia de lo desconocido es precisamente que sea una incógnita.

En la película interpretas a Daniel, un padre que pierde a su hijo, un hombre atormentado por demonios internos y externos. Sin spoilear nada... La película tiene una trama bastante tétrica y oscura. ¿Cómo te metes en la piel de un personaje tan herido? ¿Qué ha supuesto para ti, como actor, este reto interpretativo?

Cuando leí el guion me di cuenta de que iba a ser muy duro interpretativamente, aunque no es la primera vez que me enfrento a secuencias de ese tipo. Pero aquí el golpe es constante. Daniel está constantemente en un lugar límite. Sobre todo me mentalicé de que durante mes y medio iba a tener que estar metido en un estado de ánimo muy complejo y extraño. Debes dar todo lo que tienes, entregar tu alma, porque si no lo pones todo este tipo de situaciones no resulta creíble. Lo que más he tenido que trabajar es la tragedia. Evidentemente es una película de terror y hay momentos clave que están dentro de lo paranormal, pero lo que vive mi personaje es una tragedia.

En Voces hay muchas referencias a algunas grandes películas de terror. Por ejemplo, las de James Wan, como Expediente Warren, o el debut de Bayona, El orfanato. ¿Cuando rodabais la película el director os decía ved esta u otra obra para tenerla como referencia y preparar vuestros personajes?

Sobre todo en los ensayos. Ángel, el director, nos dio varios referentes que para él eran importantes para acometer la película. Luego en el rodaje no tanto.

¿Cuáles eran esos referentes?

Sobre todo la que me sirvió a mí fue Cementerio de Animales. El tipo protagonista pasa por lo mismo, porque pierde a la hija y se enfrenta a lo paranormal.

Tú eres un actor que ha pasado tanto por cine como por televisión. Ahora están en auge las plataformas de cine en streaming. ¿Qué opinas de este boom mediático de lo digital? ¿Cómo crees que se presenta el futuro del cine en salas?

Hay un lado muy positivo porque está permitiendo que veamos muchos tipos de productos y que los creativos puedan desarrollar otro tipo de cosas, limitando esta especie de autocensura por la audiencia, donde decías "esto no le va a gustar a una persona mayor o a un niño pequeño". Lo más positivo para mí es que se está pudiendo hacer más género y menos historias familiares. Se puede ir a cosas concretas o extrañas; encuentras todo tipo de productos. Y, por supuesto, está dando mucho trabajo, lo cual es genial.

¿Eso supondrá una desaparición progresiva de las salas?

Yo creo que no. Les vaticino un futuro muy fuerte. Y lo creo de verdad porque son experiencias muy distintas: una cosa es ver una película en casa y pararla cuando quieres y otra ir al cine y estar en una sala oscura, con todo lo que supone ese día en el que te mueves para ir allí. Son muy diferentes. Es como ir al teatro y al circo. Ambas tienen cosas en común pero son distintas. Cruzo los dedos porque sea así.

Supongo que habrás escuchado que el Gobierno de la Generalitat ha vetado temporalmente las salas de cine en Cataluña por los rebrotes de coronavirus. Mientras tanto, parece que las discotecas siguen abiertas. ¿Crees que nuestros políticos, independientemente de su signo ideológico, tienen poca sensibilidad hacia la cultura?

Eso es algo que ha ocurrido siempre. Supongo que sí. Durante el confinamiento hubo un revuelo muy grande porque no había ayudas para la industria de la cultura y el espectáculo. La cosa fue muy, muy grande y tuvieron que dar marcha atrás. Parece que la cultura es como lo último a solucionar, que no es lo importante, y yo creo que eso es un gran error. Obviamente hay que comer, beber, tener las cosas necesarias, pero también, aunque sea difícil verlo a veces, es necesaria una cultura fuerte para fomentar el desarrollo social de un país. Un país sin cultura, donde solo hay un libro al que puedes acceder, como ocurre por desgracia en algunos países, limita el contexto de libertad del ser humano. Ahí radica la importancia de la cultura: nos hace libres.

El riesgo de contagio en una discoteca o un bar, no es el mismo que en un teatro lleno al 50% donde todo el mundo el mundo lleva mascarilla, se dejan butacas vacías para respetar la distancia y nadie habla ni sociabiliza. #SOSCultura — Leticia Dolera 🔻 (@LeticiaDolera) July 17, 2020

¿Qué sientes cuando algunas personas o un grupo político os dice que sois los subvencionados de España y que vivís del Estado? ¿No os da rabia la falta de conocimiento sobre cómo se crea y financia un proyecto audiovisual y la dificultad que acarrea?

A mí eso ya me resbala. Lo que denota es una falta de conocimiento muy grande. Ante la ignorancia no puedes hacer mucho. La ignorancia es atrevida y descarada. No puedes tener una conversación con ellos porque están fijos en un lugar. El consejo que les daría es que antes de hablar recabasen información sobre qué otros sectores e industrias reciben ayudas. Así se darán cuenta de que prácticamente todos las tienen. El automóvil, las aerolíneas, todos reciben dinero del Gobierno. A veces estamos estigmatizados y parece que solo nos ayudan a nosotros, mientras que hay otros que también las tienen y quizás las necesiten menos.

¿Cuál es aquel personaje que te encantaría interpretar? Esa historia con la que siempre has soñado...

No hay un personaje concreto. Siempre he ido viviendo el presente. Prefiero ir viendo qué ocurre. A veces es mejor el personaje que te llega que el que tú habías imaginado porque lo desconocías y te sorprende. Lo que sí me gusta es lo que ha ocurrido en El ministerio del tiempo, que se enmarca en esa línea de productos que pueden reivindicar algo o contarlo con profundidad. Un ejemplo: no sé si me gustaría hacerlos pero sí me gusta verlos y que existan: la película Richard Attenborough, Gandhi, o La lista de Schindler, de Steven Spielberg. Ya que hacemos historias por lo menos que nos remuevan y nos enseñen. Eso es lo que me gustaría que se cruzase más a menudo en mi camino. No es fácil porque obviamente la industria también está para entretener, no para dar dogmas sobre nada, pero sí que disfruto cuando en El ministerio del tiempo se reivindican personajes de España que han sido importantes pero que han quedado completamente olvidados.

Voces se estrena el viernes 24 de julio de 2020.