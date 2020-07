'Back to Black', el corazón roto de Amy Winehouse hecho canción

La inesperada y prematura muerte de Amy Winehouse un 23 de julio de 2011 nos partió un verano en e que nos esperábamos una noticia así. Los miles de fans, los críticos musicales y todos los que la admiraban quedaron sumidos en un intenso luto por una cantante que tenía mucho más que dar y que solo había publicado, hasta el momento, dos álbumes de estudio.

El enorme éxito de Back to Black, su disco de 2006, la catapultó al éxito tres años después de su debut, convirtiéndola en una estrella a nivel internacional y consiguiendo revitalizar el jazz y el blues, estilos olvidados por las nuevas tendencias.

De ese álbum salió su canción principal desgarradora y ahora un vídeo inquietante, del mismo nombre. La música para este single, tal y como recoge RadioX, fue escrita por Mark Ronson solo un día después de conocer a Winehouse, después de una conversación que tuvieron sobre música y las bandas de los 60, periodo musical admirado por ambos.

Como señala Rolling Stone, ambos músicos compartieron una compañía editorial que los alentó a reunirse en el estudio de Ronson en Nueva York."Le dije que no tenía nada para interpretarla en este momento, pero que si me dejaba trabajar en algo de la noche a la mañana podría volver mañana. Entonces se me ocurrió este pequeño riff de piano, que se convirtió en los acordes de verso de Back to Black", asegura el productor.

Amy Winehouse y el que fue su marido Blake Fielder-Civil, en los MTV Movie Awards de 2007. / Vince Bucci/Getty Images for MTV

Esta improbable colaboración recibió el visto bueno de Amy, lo que llevó a la pareja a trabajar juntos durante las siguientes semanas, que dieron sus frutos en las canciones que formaron su exitoso álbum. Puede que Ronson haya tenido mucho que ver con el sonido inconfundible de Back To Black, pero la letra vino de la propia Winehouse.

Al igual que con la mayoría de su trabajo, Back To Black es profundamente personal, proviene de la angustia de Winehouse y está escrito después de sufrir una ruptura. Hay diferentes interpretaciones de 'volver al negro', y algunos críticos piensan que significa depresión, algunos hablan de recurrir al alcohol y otros, a la heroína.

Si bien esto siempre se dejó abierto a la interpretación, no hay duda sobre quién es la persona a la que va dedicada el single. Black to Black se inspiró en el ex de Amy en ese momento, Blake Fielder-Civil, que la había dejado por una ex novia. En declaraciones a CNN en 2007 sobre el significado de la canción, Winehouse dijo: "Back To Black tiene que ver con un chico que volvió con su ex novia, y yo realmente no tenía nada más a lo que volver, así que supongo que volví a un negro por unos meses, ya sabes ... haciendo cosas tontas, como lo haces cuando tienes 22 años y eres joven y estás enamorada".

'Back to Black', el corazón roto de Amy Winehouse hecho canción

Al hablar de otro de sus más celebrados singles, Rehab, Winehouse ofreció más información sobre su relación: "Estaba saliendo y jugando al billar todo el día, y haciendo cosas que eran imprudentes y estúpidas. Estaba enamorada en ese momento y sabía que no podía funcionar, ya sabes. Definitivamente éramos demasiado el uno para el otro. No podíamos estar juntos, no podemos estar juntos", decía la artista.

Por más definitiva que fue la ruptura en ese momento, el capítulo de Amy y Blake estaba lejos de terminar. Para cuando se lanzó Back To Black, la pareja se había reunido y se casó entre 2007 y 2009, con una relación tumultuosa que involucraba abuso de varios tipos de drogas.

Al igual que el sencillo, el vídeo musical de la canción tenía un tono sombrío, filmado en blanco y negro con una Winehouse vestida de negro mientras se dirigían a un cementerio para llorar su pérdida. En una escena en particular, Amy y su séquito rinden homenaje a una lápida, que dice: "Aquí se encuentra el corazón de Amy Winehouse".

La inscripción fue editada del vídeo después de la muerte de Amy en 2011, pero el mensaje premonitorio de las imágenes y su canción lamentablemente aún permanece.