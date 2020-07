Cepeda, sobre su canción con David Otero: “Es un experimento que hemos hecho. No es una colaboración al uso”

Estoy convencida de que nadie está preparado para lo que Cepeda va a traer en este 2020. No solo nos referimos a su álbum, que nos ha desvelado que verá la luz en octubre. Con él, el gallego trae un repertorio que dará de qué hablar en las listas de éxitos.

Para calentar motores, este 24 de julio verá la luz Si Tú Existieras, su primer sencillo que llegará acompañado de un videoclip de lo más emotivo. En LOS40 no podíamos dejar pasar esta fecha tan especial para el cantante y sus seguidores, y hemos tenido el placer de charlar con nuestro protagonista sobre este nuevo proyecto.

Su colaboración con David Otero, el videoclip de su nuevo single, el trabajo que hay detrás de Con Los Pies En El Suelo, cómo ha pasado la cuarentena y la gira que le espera en verano son algunos de los temas sobre los que nos ha hablado Cepeda. ¡Atento/a!

Pregunta (P): Hola, Luis. Gracias por estar con nosotros. Vas a traernos Si Tú Existieras, un adelanto de tu próximo disco. ¿En qué se va a diferenciar esta balada del resto que nos has ofrecido en tu carrera?

Respuesta (R): La diferencia principal, técnicamente, es que es una canción que no habla sobre nadie. O sea, todas las baladas que he escrito hablan sobre una persona en concreto o han sido compuestas inspiradas en alguien. Pero yo nunca he escuchado una balada que no habla de nadie. Habla de alguien pero no existe. No sabes si la vas a conocer o no. En cuanto a sonido, esta balada no suena como las anteriores. Son unas baladas muy españolas, clásicas, en las que se pueden meter giros medio flamencos. Ésta no, es un poco más británica. El sonido es más internacional. Hay unos coros que te recuerdan mucho a Coldplay.

P: ¿Dónde y cómo encontraste la inspiración para esta balada?

R: Cuando ves que no has encontrado a una persona que te haga sentir así, o que sí pero que ya no está y que quieres encontrarla, pues te inspiras para hacerlo.

P: ¿Cómo fue la grabación del videoclip? ¿Recuerdas alguna anécdota?

R: La grabación fue súper sencilla. Fue todo en el mismo sitio. Quería un vídeo muy sencillo que expresara lo que quería decir: una persona que aparece y desaparece en tu mente, en tus sueños, mientras estás trabajando, cantando, grabando, etc. Metimos ahí a la gente también, que eso lo decidimos en el momento. Ya que era un set de rodaje, pensamos: ¿por qué no ponemos al equipo de producción en el vídeo? Era como si yo estuviese interpretando una cosa y en el momento que estoy grabando estoy pensando que existe una persona. Como anécdota me lo pasé teta con los raíles esos. Cada vez que había un descanso, hacía el trenecito con unos carros que había.

P: "Todo lo que puedas imaginar es real", es la frase con la que acaba el videoclip. ¿Te sientes identificado/a?

R: El tema es muy ambiguo. Hay gente que se puede sentir identificada con el tema y hay gente que no. Cada uno lo puede interpretar a su manera. Por ejemplo, tú tienes novio y estás enamoradísima de él. Escuchas el tema y piensas “qué bien que existe esta persona”. Bueno, pues hay gente que no ha encontrado eso y dice “ojalá que exista”. Hay libre interpretación del tema. Yo creo que esa frase, después del palazo que supone la letra de que pueda que no exista, es una vuelta a la realidad. Todo lo que puedas imaginar es real. La gente que lo lea le dará un puntito de esperanza.

P: ¿Hay algo que puedas adelantarnos de este disco?

R: No y sí. El disco es un bombazo. Está mal que un artista diga estas cosas de su disco. Por ejemplo, los primeros discos que hice (Principios y Nuestros Principios), yo iba totalmente de humilde, porque en realidad lo soy. Decía que ojalá gustase, estaba ahí sacando música por primera vez. Pero realmente con este, que sale en octubre, Con Los Pies En El Suelo, yo no tengo dudas de que va a gustar. Habrá canciones que más y habrá canciones que menos, pero todas tienen algo. Todas transmiten algo, todas dicen lo que quieren decir y he cambiado el sonido. Es un sonido mucho más cañero y también hay más balada. Yo lo tengo que dejar a gusto del consumidor. Yo creo, bajo mi punto de vista, que le da cuatro patadas al primero y al segundo.

P: ¿Tendrá colaboraciones? ¿Hay alguna sorpresa?

R: Sí, hay dos colaboraciones. Una es con David Otero. La canción se llama 2007 y es un experimento que hemos hecho porque realmente la canción no es una colaboración al uso en la que primero canta uno, luego canta otro y luego nos juntamos. Estamos todo el rato cantando en armonías, toda la canción. No hay ningún momento en el que cante uno solo. Es tan bonita esta canción…

No tengo dudas de que Con Los Pies En El Suelo va a gustar.

P: Llevarás tus canciones en acústico a una gira de verano por toda España. Imagino que estarás feliz de volver a los escenarios después de todo lo que hemos pasado.

R: Sí, claro. Yo hago música para luego cantarla, no para venderla. Para hacer conciertos, porque me gusta. He estado preparándolo ahora dos días en Barcelona con John Caballés. He estado con él trabajando en el bolo acústico y realmente queda muy “cuqui”, muy bonito.

P: ¿Qué esperaremos de estos conciertos? ¿Habrá algún factor sorpresa?

R: Voy a cantar las dos nuevas que están en el repertorio: Gentleman y Si Tú Existieras. Y depende de cómo se tercie suelto alguna nueva del disco también en primicia. Esto hay que hablarlo todavía.

P: La cuarentena ha sido muy larga. ¿Hay algún artista con el que hayas hablado durante estos meses y con el que te animarás a lanzar un proyecto?

R: Hay dos colaboraciones que no están en mi disco y que ya están grabadas. Saldrán próximamente pero no puedo decirlas, obviamente. Una es con una chica y otra, con un chico.

P: Supongo que también te ha dado tiempo a conocer nuevos sonidos. ¿Cuál te ha llamado más la atención?

Antes de la cuarentena yo ya tenía el disco hecho. Justo acababa de terminar de componerlo todo. Faltaba grabar voces y fui a grabarlas en mitad de la cuarentena, con permiso. Durante la cuarentena me centré en lo mío, en mejorarlo y en hacerlo más mío para la hora de grabarlo. Estuve un poco desconectado del mundo musical que no fuera lo que estaba haciendo yo. Quería terminar bien el disco. Casi no escuché música. Estaba ya saturado de hacer mis cosas y aproveché para un descanso. Yo creo que a veces es bueno desconectar de lo que haces todos los días.

P: Di una palabra que dé pistas de lo que realmente nos traerá Cepeda próximamente.

R: Bombazo.

No hay nada más que hablar. Si "bombazo" es la palabra que describe lo que el gallego va a ofrecernos próximamente, ya podemos ir preparando "los clínex y psicólogos" para enfrentarnos a estos hits. Aunque no todos nos hará derramar alguna que otra lágrima, ya que también sacarán nuestro lado más cañero. ¿Estás listo/a para el nuevo gran proyecto de Cepeda?