Macarena Gómez adora el mumblecore: “Es un lujo poder hacer algo así”

Uno ve el tráiler de Amor en polvo y piensa que estamos ante otra típica españolada de risotada fácil en la que el sexo provocador es el protagonista y los chistes malos la tónica. Cuando se mete en la sala oscura a ver la película se da cuenta de que es justo lo opuesto: una comedia con un humor inteligente que de lo que habla es, principalmente, de las relaciones de pareja y el amor. Para que nos hagamos a la idea: está más cerca de Woody Allen que de la Movida Madrileña.

Una de sus cuatros protagonistas, Macarena Gómez (La que se avecina, Musarañas), nos ha contado cómo ha sido la experiencia de rodar una película coral, como lo era Un dios salvaje, y nos ha hablado del mumblecore, de los intercambios de pareja, de la situación que pasa el cine tras la crisis del coronavirus y de cómo los políticos andan como pollos sin cabeza a la hora de establecer medidas para contrarrestar la pandemia.

Amor en polvo es una película que parece que solo va a hablar de sexo pero que luego descubre esa otra faceta que profundiza en las relaciones humanas. Más allá del factor entretenimiento y comedia... ¿Qué mensaje crees que trata de transmitir la película?

Después de haberla visto muchas veces y de haber de hablado de ella en varias entrevistas, creo sinceramente que trata sobre la importancia de la comunicación y el diálogo en el buen funcionamiento –o mal funcionamiento– de la pareja. Hay que dialogar para llegar a conclusiones, como por ejemplo si hay que romper la relación o comprobar la sexualidad va bien o hay que mejorarla. Pero sobre todo creo que habla de cómo el amor lo mueve todo y de que una pareja no puede funcionar sin cariño y respeto.

¿Hay una carencia de este tipo de películas en el cine español? ¿Crees que hablar de sexo se ha vuelto un poco tabú?

Yo creo que en el cine español siempre hemos sido muy abiertos tratando el sexo. De que lo que no se ha hablado demasiado son de este tipo de prácticas de intercambio de parejas, que sí que parecen un tabú en la sociedad.

¿Estás a favor de esa liberalización de las relaciones? ¿Tú aceptarías estar en una situación como la que tienen estos cuatro personajes?

¡Yo no! ¡Desde luego que no! Aunque no lo considero algo rarísimo porque salta a la vista que la gente lo practica. La película la ha patrocinado una red social de intercambio de parejas que se llama Wyylde, que tiene muchísimos seguidores y adeptos. Yo recuerdo varios casos de que al terminar la película mucha gente nos escribió y abiertamente nos contó sus experiencias. Hay gente que realmente lo practica. Cada uno que haga lo que quiera. Si consideran que es lo mejor para que su relación siga funcionando, allá ellos.

Una de las virtudes que tiene Amor en polvo es la coralidad del reparto, donde todos los actores y actrices os repartís perfectamente el tiempo de protagonismo. Es algo que recuerda mucho a cintas como Un dios salvaje o El plan. ¿Te gusta este tipo de formatos? ¿Interpretativamente te parecen un reto?

Me encantan. Muchas veces me dicen 'eres la prota'. ¡No, no! Los protas somos los cuatro. Es un subgénero de la comedia que se llama mumblecore, una historia con pocos personajes cuya trama se centra en la interpretación y en los diálogos, en un tono muy naturalista. Para un actor es un lujo poder hacer algo así. Los cuatro personajes están muy bien definidos y escritos. Como actriz lo que tienes que hacer es decir el texto con la mayor verdad posible y dejarte llevar por el director. Muchas veces no todos los artistas llegamos a ser grandes, porque un actor se convierte en gran actor cuando hay un buen guion y un buen personaje detrás. En este caso hay un gran guion con cuatro personajes muy bien definidos.

Venimos viviendo en los últimos años un boom de las plataformas en streaming. Tú que has trabajado tanto en cine como en televisión... ¿Qué crees que va a pasar en el futuro con ellas? ¿Van a cambiar aún más los formatos de consumo?

Es un tema muy complicado: hay un éxito del streaming porque realmente existe una demanda. Es una realidad: la gente quiere consumir cine en plataformas. Aunque eso no quita que no vaya al cine. Yo, por ejemplo, soy consumidora de cine. Creo que se pueden conjugar las dos cosas. El streaming ha ayudado mucho a nuestra industria. Ahora estoy tratando de montar una película y he llamado a un montón de compañeros por si querían salir y todos tenían trabajo. Estaban con películas y series para plataformas. Pero tristemente esto no ocurre siempre. Solo trabajamos el 10% de la profesión. Somos siempre el mismo porcentaje.

El tema del coronavirus nos ha cambiado la vida. La industria del cine está siendo una de las más perjudicadas. No sé si te enteraste ayer de que Disney ha atrasado todos sus estrenos, algunos con fecha indefinida. ¿Qué se cuece detrás de las cámaras, en los pasillos de las productoras? ¿Qué va a ser de la industria del cine en los próximos meses? Porque está habiendo muchos rebrotes...

Ya lo sé... (Parón). Es cierto que está siendo un momento muy, muy dramático sobre todo para las distribuidoras y los exhibidores. La gente no está yendo al cine. Justo al revés: hay muchas plataformas que están demandando contenido, porque durante el confinamiento se han consumido más series que nunca. Vivimos en esa dicotomía: se está llevando el cine a la ruina y las plataformas están creciendo.

Pero entonces es un riesgo estrenar Amor en polvo en estas fechas...

Si no lo hacemos ahora... ¿Esperamos a octubre o noviembre, que no sabemos qué va a ser de nosotros? ¡Alguien se tiene que arriesgar! El problema es que nadie se arriesga a estrenar en cine. Mi madre, que es una grandísima consumidora, me decía que no tenía películas para ir a ver en Córdoba porque solo ponían reposiciones. Si no tengo oferta no puedo consumir. El problema es que los exhibidores no se atreven. Alguien tiene que dar ese paso para animar a la gente a ir al cine. Es mucho más seguro estar en una sala al 50% de su capacidad, todo el mundo con sus mascarillas, que estar tomándote unas cañas y abrazando a tus colegas.

En relación al cierre de salas en algunas comunidades autónomas. ¿Crees que los gobiernos, sin identificar ideologías, son insensibles a la cultura? Parece que es lo primero que sacrificamos siempre que hay problemas económicos...

Yo no sé si hay insensibilidad a la cultura, pero lo que creo que sí que hay es que pensar más. Falta razonamiento. Yo estoy en Córdoba y ayer mismo había un concierto maravilloso que lo proyectaban contra la fachada de la Mezquita para que todos los cordobeses pudiéramos verlo. Creo que los políticos están perdidos y no saben cuáles son las medidas correctas que hay que tomar. Ni el presidente de ninguna Comunidad Autónoma ni el alcalde de ninguna ciudad. Hay un desconocimiento total. Es una situación que nos ha sobrepasado.

Amor en polvo se estrena en cines el viernes 24 de julio de 2020.